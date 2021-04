Diana Șoșoacă, umilită în Senat. Ce s-a întâmplat chiar în această dimineață

A fost scandal, miercuri, la Comisia Juridică din Parlament, unde senatoarea Diana Șoșoacă a fost invitată pentru a fi audiată înainte de a fi sancționată pentru comportamentul din Senat, la propunerea liberalilor. Disputa a pornit după ce președinta comisiei, Iulia Scântei, i-a cerut acesteia să poarte o mască de protecție conformă, avocata venind cu o mască din plastic și susținând că nu scrie nicăieri ce tip de accesoriu trebuie să aibă. În această dimineață, membrii Comisiei Juridice s-au încuiat cu cheia în sală, de teamă să nu intre aceasta.

Comisia Juridică a Senatului s-a reunit miercuri pentru o dezbatere pe tema desființării Secției Speciale de Investigare a Infracțiunilor din Justiție. Membrii grupului au discutat și despre incidentele care au avut loc anterior la ședința privind sancționarea Dianei Șoșoacă.

Ei au stabilit să solicite Agenției Naționale de Medicamente și Dispozitive Medicale, dar și unei structuri din cadrul MApN, să verifice dacă masca de plastic purtată de senatoare este conformă cu normele sanitare de protecție împotriva noului virus. Cu această ocazie, membrii comisiei au hotărât să încuie sala de ședință cu cheia, pentru a fi siguri că senatoarea nu-i inoportunează, la fel ca data trecută.

În urmă cu o zi, ședința comisiei a început cu un moment tensionat. Președintele comisiei, senatorul liberal, Iulia Scântei, i-a cerut Dianei Șoșoacă să poarte o mască chirurgicală. Cea din urmă purta un accesoriu din plastic, care îi lasă la vedere când și când nasul. A fost o discuție în contradictoriu, pe un ton ridicat, preț de câteva minute.

Diana Șoșoacă a ajuns la concluzia că nu vrea să participe la ședință, cum, de altfel, nici nu i se permitea fără o mască chirurgicală. A vrut să plece, apoi s-a răzgândit. Aici a fost marcat un moment comic, deoarece când președinta comisiei s-a întors cu spatele, senatoarea s-a strecurat în sală.

Dialogul dintre senatoare și președinta comisiei

Diana Șoșoacă: Potrivit legii 55 nu este menționat cum arată o mască.

Iulia Scântei: Doamna senator, vă rog să purtați mască!

D.Ș: Doamnă, am mască, da! Nu faceți spectacol cu mine aici și vă rog să-mi arătați articolul de lege unde scrie cum arată o mască. Doamnă, am mască! Nu vreți acum să vă acuz de încălcarea legislației, dați-mi articolul care spune cum arată o mască. Dați-mi articolul care spune cum arată masca, să-mi acopere gura și nasul. Îmi acoperă nasul și gura, eu am o adeverință care mă exceptează de la purtarea măștii. Mă lăsați să intru sau nu? Asta e masca pe care o am.

I.S: Îmi pare rău.