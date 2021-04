Diana Șoșoacă, decizie radicală după ce ar fi fost bătută în Parlament. Ce urmează să facă acum

Ieri Parlamentul României a fost scena unor noi scandaluri. Diana Șoșoacă a fost protagonista acestui nou scandal, după ce i s-a interzis accesul fără să poarte masca de protecție. Lucrurile au degenerat, culminând cu un apel la 112 din partea senatorului. Ulterior, însoțită de avocat, Diana Șoșoacă a luat o decizie radicală.

Scenele de ieri din Parlamentul României au scos-o încă odată în prim-plan pe Diana Șoșoacă. În încercare de a intra la ședința Senatului, Dianei Șoșoacă nu i s-a permis accesul în sală fără masca de protecție. Senatoarea PNL Iulia Scîntei ar fi avertizat-o pe Diana Șoșoacă că nu i se va acorda accesul și i s-a oferit și o mască pentru a putea participa la ședință.

Numai că totul a degenerat într-un adevărat scandal, cu acuzații și, ulterior cu un apel la 112. Apelul fusese făcut chiar de Diana Șoșoacă. După acest moment, însoțită de avocat, senatorul de Iași a decis că trebuie să recurgă la măsuri radicale, declarând:

În timpul evenimentelor de ieri, din Senat, Diana Șoșoacă a făcut acuzații dure la adresa Iuliei Scîntei. Pe numele aesteia, dar și a doi angajați ai Senatului, Șoșoacă declara că a depus o plângere penală, pentru lovire.

Diana Șoșoacă declara că în plângerea penală ar fi acuzat-o pe Iulia Scîntei pentru că „m-a lovit cu pumnul în piept”. Tot filmul evenimentelor de ieri au fost făcute public prin intermediul camerelor de luat vederi, Diana Șoșoacă declarând la acel moment:

”Eu nu port porcăria aia de mască. Doamnă, am mască, da? Potrivit legii 55 nu se precizează ce mască trebuie să port. Nu faceţi spectacol cu mine aici. Vă rog să îmi arătaţi articolul din lege unde scrie cum arată o mască. Daţi-mi articolul care spune cum arată masca, să-mi acopere gura şi nasul?

Arătaţi-mi în legea 55 articolul care spune cum trebuie să arate o mască. Spune că trebuie să acopere gura şi nasul. A mea acoperă gura şi nasul. Plus că eu am adeverinţă care mă exceptează de la purtatul măştii. Mă lăsaţi să intru sau nu?Asta este masca pe care o am. Daţi-vă la o parte că nu sunteţi dvs poliţist.”