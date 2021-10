Diana Șoșoacă, scandal monstru la morga Institutului ”Marius Nasta”: „Sunt crime împotriva umanității!”. Acuzații grave

Un nou scandal astăzi la Institutul „Marius Nasta” din București! Senatorul independent Diana Șoșoacă a mers astăzi la „Marisu Nasta”, spunând că are de ridicat o persoană decedată. În LIVE-ul făcut pe Facebook, senatorul de Iași a prezentat mai multe nereguli, în opinia sa, legate de modul cum erau tratați pacienții decedați aici. Printre cei filmați și acuzați de Diana Șoșoacă s-a aflat și directorul instituției, medicul Beatrice Mahler.

Dacă până de curând protocoalele impuse de autorități obligau angajații spitalelor unde decedau pacienții infectați cu covid să fie puși în saci de plastic, acest protocol acum nu mai este valabil. Dinana Șoșoacă a menționat acest aspect în LIVE-ul din această dimineață de la Institutul „Marius Nasta” din București.

Totul ar fi plecat de la intenția senatorului de a ridica o persoană decedată recent, ca urmare a infectării cu covid. Numai că, odată ajunsă aici Diana Șoșoacă a observat mai multe nereguli, plus un pacient decedat și ținut într-un sac pe o brancardă afară, în frig. Toate aceste aspecte s-au văzut pe LIVE-ul acesteia.

Senatorul Diana Șoșocaă a cerut ca managerul instituției, medicul Beatrice Mahler să vină și să explice de ce s-a ajuns, din nou, în această situație. Medicul Beatrice Mahler a dat explicațiile situației create, vorbind de faptul că anumiți pacienți, care au mai mult de 14 zile, sunt introduși în sacii de platic, conform procedurilor.

Numai că reacția senatorului a fost una extrem de dură, amintind că protocolul ar fi fost modificat. Mergând mai departe cu lucrurile, Diana Șoșoacă a mai declarat că va depune plângere penală împotriva celor care s-au ocupat de situația pacienților de la „Marius Nasta”, inclusiv împotriva managerului Beatric Mahler.

„E spațiu public și aici se întâmplă crime. Asta este crimă! Sunt crime împotriva umanității, doamna Mahler! Vă depun plângere penală, doamna Mahler! Chemați Poliția, vreau să depun plângere împotriva tuturor! Se dă șpagă, nu toți sunt senatori, să intre!

Și mie mi-a murit un prieten, era într-un container, am înregistrat! Am martori și am înregistrări, doamna Mahler! Pentru că eu totul am înregistrat. E înregistrat, doamnă, sunteți și dumneavoastră înregistrată!”, a mai declarat în LIVE Diana Șoșoacă.