Diana Șoșoacă l-a lăsat fără cuvinte pe Victor Ciutacu. Replica halucinantă pe care i-a dat-o

Diana Șoșoacă pare să nu aibă nicio zi de liniște. Controversatorul senator AUR l-a uimit pe Victor Ciutacu, realizatorul emisiunii Punctul Culminant de la Romania TV, cu replica halucinantă pe care i-a dat-o. Ce a declarat renumita avocată despre discuția ei cu ministrul Sănătății Vlad Voiculescu.

Ziua și scandalul pentru avocata Diana Șoșoacă. Controversatul senator AUR a fost invitată la România TV, în cadrul emisiunii Punctul Culminant. Politicianul i-a dezvăluit lui Victor Ciutacu discuția pe care a purtat-o duminică seara cu Vlad Voiculescu, ministrul Sănătății, în curtea Institutului Marius Nasta din Capitală.

Domne, ce cauta acolo, desi nu a venit la Balş, dar era la Nasta. Eu ma intorceam de pe Valea Jiului si am primit niste telefoane ca a luat foc si Marius Nasta, apoi am vorbit si am aflat ca nu era nimic, dar mi s-a spus ca este Vlad Voiculescu, daca vreau sa-l vad. Am zis ca cum sa nu vreau, mai ales ca nu raspunde la nicio interpelare, la telefon, la nimic.”, a declarat Diana Șoșoacă în emisiunea lui Victor Ciutacu, potrivit romaniatv.net .

Discuția dintre cei doi nu s-a oprit aici. Diana Șoșoacă l-a lăsat fără cuvinte pe Victor Ciutacu cu o replică halucinantă la adresa președintelui Klaus Iohannis. Celebra avocată susține că în ultimul an, de când a izbucnit pandemia de coronavirus, în România cea mai vocală prezență în politică și mass-media a fost cea a lui Raed Arafat, nu a președintelui României, așa cum consideră ea că ar fi fost normal.

„Eu voiam sa ii adresez intrebari domnului ministru si sa si raspunda. Am intrat cu doamna Mahler inauntru si am intrebat-o daca a luat foc ceva si a spus ca nu. Am intrebat-o cine a sunat la 112 si mi-a spus ca nu stie, un angajat care a vazut un scurtcircuit.

Domnul Vlad Voiculescu vrea sa vanda spitalele in calitate de ministru si sa le cumpere in calitate de persoana fizica. Da, am informatii ca exista o tentativa de privatizare a sistemului de sanatate. Poate de data asta pica si domnul Arafat, ca ma intreb cati oameni trebuie sa mai moara? In starea de alerta si in cea de urgenta, domnul Arafat cam conduce tot in tara asta. Uitati-va ca nici macar presedinte nu mai avem, noi il avem presedinte pe Raed Arafat.”, a adăugat controversata avocată la România TV.