Diana Șoșoacă, traumatizată după întâlnirea cu Klaus Iohannis: „M-aș simți mai în largul meu dacă vizitez un client la închisoare”

Diana Șoșoacă a oferit în cursul serii de duminică un interviu în exclusivitate pentru Ion Cristoiu. Aceasta a abordat problema pandemiei în România, a vorbit despre familia și originile sale, dar și despre vizita pe care a avut-o la Palatul Cotroceni, acolo unde s-a întâlnit cu președintele Klaus Iohannis.

Senatoarea AUR a vorbit duminică la Alephnews despre familia sa și funcțiile pe care rudele sale le-au avut în România. Deși se trage din familie de macedoni, Diana Șoșoacă este puternic legată de România, asemeni familiei sale, încă de la bunici.

Un om care a iubit țara enorm de mult. Am o mătușă care a fost închisă pentru că a luptat împotriva regimului comunist”, a dezvăluit senatoarea AUR pentru Ion Cristoiu.

Șoșoacă este numele soțului meu. Nu mă deranjează, să știți. Am mai văzut un termen, al unui domn care nu mai e ziarist în ultima vreme. A inventat șoșochează. Mă bucur din suflet că am reușit să mai introduc un termen în dicționarul român.

Diana Șoșoacă a povestit la Alphanews despre momentele grele pe care le-a trăit în timpul vizitei la Palatul Cotroceni. După ce a povestit și pe pagina sa de Facebook, senatoarea a revenit și în fața jurnalistului și analistului politic, Ion Cristoiu, cu dezvăluiri bine conturate despre rigurozitățile de la Cotriceni.

Aceasta a făcut acuzații cu privire la încălcarea intimității, ba chiar că i s-a umblat în telefon, atunci când i-a fost restricționat accesul cu dispozitivul în sala de ședințe.

Diana Șoșoacă a povestit că toate măsurile de protecție ale Palatului Cotroceni au speriat-o, explicând că s-ar simți mai în siguranță într-o închisoare, vizitându-și un client.

“Credea că mă duc să omor pe cineva? Erau paralizați de ce spune șeful. Trebuia să primească ordine. Ne-au dezbrăcat și ne-au pus să trecem ca la aeroport cu control special și ne-au reținut telefoanele.

Atenție, este o încălcare gravă. Eu am cerut proces verbal de predare-primire, s-a uitat ciudat la mine, deși, ca demnitar al statului român, chiar dacă nu am depus jurământul… ne-au luat telefoanele și vă spun că tare mi-e că s-a umblat la el. Eu acum o să mă duc să-l verific pentru că eu știu ce fac ei.

Mi-am pus masca strict pe gură. Ne-a luat un sepepist, o doamnă, și cred că mai erau încă două persoane în spate (…) Am luat o prin curtea Cotroceniului, unde este Biserica. Am intrat într-o altă clădire, am lăsat hainele la o garderobă cu un număr de înregistrare și acolo era această antecameră plină de sepepiști.

Cred că erau 12 persoane și ni s-a spus că putem să intrăm. Oricum toate holurile erau blindate de sepepiști și de personal al Administrației Prezidențiale. M-aș simți mai în largul meu dacă mă duc să vizitez un client la închisoare decât să ajung acolo.

Deci mai mulți ca la închisoare. Toți foarte crispați, eram foarte urmăriți. Non stop atenția asupra mea. De fapt, fiecare dintre noi avea sepepiști care îi urmăreau pe fiecare (…) Sepepiștii erau într-o stare de încordare. Cred că au avut gradul zero de alertă”, au fost câteva dintre declarațiile senatoarei AUR.