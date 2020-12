Diana Șoșoacă și-a divulgat singură secretul. Tot adevărul despre intrarea ei în partidul AUR e ăsta VIDEO

Invitată la Canal 33 pentru un interviu de senzație, noua senatoare AUR a răspuns unor întrebări ale jurnalistului Alexandru Catalan. Cu această ocazie, secretul Dianei Șoșoacă s-a aflat abia acum. Care este acesta? Vom afla împreună în cele ce urmează.

În timp ce răspunea unor întrebări despre Guvernul Orban, avocata a făcut o mărturisire de care jurnalistul a fost uimit. Conform spuselor sale, Diana Șoșoacă a intrat în politică anul acesta, în 2020, chiar cu o zi înainte de închiderea listelor. Evident, a candidat pentru AUR.

Să înțeleagă că ei sunt angajații poporului și că sunt plătiți din bani publici, au o responsabilitate enormă față de acel om care a pus ștampila pe tine. Nu sunt cuvinte, oamenii mă știu și știu ce am făcut și în această perioadă, și înainte de a intra în AUR ”, a mărturisit avocata.

”Eu mi-am făcut tot timpul treaba, am muncit și pro bono. Acum sunt parlamentar plătit de poporul român și eu mi-am asumat această poziție. Îmi cunosc responsabilitățile și eu le-am spus asta tuturor, îmi cunosc rolul. Foștilor parlamentari din Guvern le-am zis așa: sunteți atât de sus încât nu ne vedeți aici, jos.

Printre picături, celebra avocată a mărturisit că ea nu își dorește să fie în politică, de fapt. Se pare că mutarea ei a fost una de ultim moment. Diana Șoșoacă susține că a făcut ceea ce era nevoită deoarece clasa politică actuală nu își mai face treaba. Aceasta susține că face parte dintr-un grup, o elită de profesioniști ai României, singurii care ar fi capabili să mai salveze ce a rămas din țara noastră.

”Eu am intrat în AUR pe 21 octombrie 2020, cu o zi înainte de a se încheia depunerea dosarelor. Eu nu am vrut să intru în politică. Nu (n.r. sunt nici măcar 2 luni de când este membru AUR). Oamenii fac deja cercetări, este pentru prima oară în istorie, la nivel mondial, când un partid pleacă de la 0,43% spun ei, eu spun că era cam 1% la alegerile locale, și a ajuns la 10%. Este o muncă titanică, de echipă.

Sinceră să fiu, când am pornit, eu nu am crezut că o să intrăm în Parlament. Am făcut și fac parte din rețeaua profesioniștilor, unii recunoscuți la nivel mondial. Cunosc oameni care pot salva România, care pot să și plătească datoriile țării. Dar nu se vrea. Doar profesioniștii pot salva România și așa este”, a mărturisit Diana Șoșoacă la Canal 33.