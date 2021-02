Diana Șoșoacă, declarații incredibile. De ce nu se uită la TV: ‘N-am auzit de Survivor’

Controversatul senator AUR Diana Șoșoacă, a dezvăluit că nu se uită la televizor, preferând să își petreacă timpul liber alături de familie. Proaspăt intrată în Parlament, avocata Diana Șoșoacă spune că nu este deloc un fan al televiziunii și că au trecut mai bine de 10 ani de când nu a mai deschis televizorul.

Celebrul personaj recent intrat în atenția publicului spune că nu se regăsește în programele niciunei televiziuni. Recunoaște, totuși, că se uită la știri, dar doar pentru că o ajută în cariera de avocat.

”Cred că nu am mai deschis seara televizorul de peste 15 ani. Sau să fie 17 sau 18. Nu mai ştiu. Nu mă regăsesc în programele niciunei televiziuni şi asta nu de ieri de azi. Am o singură excepţie, în fiecare seară mă uit câte zece minute sau un sfert de ceas la emisiuni informative, pe diverse posturi, nu doar la unul anume. Alternez posturile întrucât vreau să aflu puncte de vedere diverse. Fac asta fiindcă în meseria de avocat îţi prinde bine să fii la punct cu ştirile şi cu maniera în care cei din jurul tău văd sau interpretează lucrurile. M-a ajutat chestia asta în carieră şi am continuat să fac asta şi după decembrie încoace, de când am devenit parlamentar”, a declarat Diana Şoşoacă, pentru Impact.ro.