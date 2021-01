Diana Șoșoacă dă replica după scandalul de la Antena 3. Ce i-a transmis lui Mihai Gâdea

Diana Șoșoacă vine cu o replică pentru Mihai Gâdea, în contextul scandalului de la Antena 3. Cum a ales să răspundă senatoarea formațiunii AUR?

Scandal Antena 3: Diana Șoșoacă, replică pentru Mihai Gâdea

Numele senatoarei formațiunii AUR se regăsește din nou într-un scandal. Diana Șoșoacă este la cuțite cu postul de televiziune Antena 3, după ce a plecat fără să anunțe. Disputa dintre aceasta și prezentatorul emblemă al trustului s-a purtat în direct.

Aceasta acuză că ar fi fost amenințată de Mihai Gâdea că îi „taie” microfonul în scopul de a o împiedica să-și spună opinia. Cel mai controversat membru al formațiunii AUR a postat un mesaj pe pagina sa oficială de Facebook unde a explicat totul urmăritorilor săi, începând cu faptul că focul s-a aprins în platou în momentul în care ea avrut să spună „partea de adevăr care nu convine” postului de televiziune în cauză.

„MULŢUMESC PENTRU ADEVAR!EU AM PLECAT FARA SA II ANUNT!LIBERTATEA DE EXPRIMARE ESTE GARANTATA! SA MA AMENINTI CA IMI TAI MICROFONUL DOAR PT CA POSTUL NU ITI PERMITE SA SPUI SI PARTEA DE ADEVAR CARE NU ITI CONVINE, ESTE O INCALCARE FLAGRANTA A DISPOZIŢIILOR CONSTITUŢIONALE! A OPRI ADEVARUL, DICTATORIAL, NU ARE LEGATURA CU DEMOCRAŢIA!”, a scris senatoarea pe platforma de socializare.

Amintim că avocata a fost invitată în cursul zilei de luni la emisiunea lui Mihai Gâdea, iar discuțiile au pornit în fațele camerelor după ce moderatorul i-a cerut să nu-i mai întrerupă pe ceilalți invitați și să nu mai intervină atunci când aceștia vorbesc.

Dialogul celor doi

Mihai Gâdea: Doamna avocat, doamna senator, cu toată dragostea, întrebările la emisiunea asta le pun eu. Ce mai faceţi?

Diana Şoşoacă: Foarte bine, mulţumesc, mă interesa să pun nişte întrebări. Eu nu ştiu unde-i gripa…Pe mine chiar mă interesează.

Mihai Gâdea: Eu apreciez prezenţele dumneavoastră de fiecare dată. Eu invit pe toată lumea. Doamnă, mă ascultaţi puţin?…E foarte…uşor neplăcut, ca să zic aşa, nu vă dau lecţii publice, dar mă puneţi în situaţia asta. În momentul în care interveniţi peste absolut oricine care vorbeşte e o chestie lipsită de politeţe şi de ştaif.

Diana Şoşoacă: Domnule Gâdea, eu cred că cea mai mare lipsă de politeţe o aveţi dumneavoastră. Dacă m-aţi invitat eu doresc să aflu răspunsurile la nişte întrebări. Aş dori să ştiu şi eu unde este gripa.

Mihai Gâdea: Doamna Şoşoacă, am să vă rog de acum înainte să nu mai interveniţi peste invitaţi. Aşa se poartă un dialog civilizat. Hai să vorbesc şi eu aşa ca dumneavoastră.

Diana Şoşoacă: Exact, vorbiţi cum consideraţi! Dacă m-aţi invitat, eu doresc să aflu nişte întrebări. Vreau să aflu ce-i cu gripa.

Mihai Gâdea: În momentul în care sunteţi într-un dialog public trebuie să respectaţi dialogul. Dacă dumneavoastră nu respectaţi dialogul să ştiţi că vă opresc microfonul.

Diana Şoşoacă: Eu am respectat dialogul, dar dumneavoastră trebuie să ne respectaţi pe noi. Nicio problemă. Este Antena 3, unde oricum se opreşte microfonul şi unde oricum de-a lungul anului trecut am avut parte de un abuz psiho-emoţional.

Mihai Gâdea: Se vede că sunteţi abuzată, să ştiţi! Sunteţi abuzată masiv.

Diana Şoşoacă: Da, să ştiţi, sunt abuzată psiho-emoţional, tocmai de aceea am închis televizoarele.

Mihai Gâdea: Psihologic spuneţi?

Diana Şoşoacă: Da, psihologic vorbind.