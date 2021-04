Diana Șoșoacă a sunat la 112. Ce s-a întâmplat chiar azi în Parlament

Face ea ce face și tot ajunge, cumva, în centrul atenției. Diana Șoșoacă tună și fulgeră după ce a avut o altercație cu un reprezentant al Partidului Național Liberal. Ce s-a întâmplat chiar azi în Parlament și împotriva cui vrea controversata avocată să depună plângere la poliție, după ce a sunat, de urgență, la 112.

Un nou scandal izbucnește în lumea politică din România. Diana Șoșoacă nu s-a mai putut abține și s-a revoltat la adresa colegilor ei din Parlament. Controversata avocată a sunat, de urgență, la 112 și a amenințat că va depune plângere împotriva Laurei Scîntei și a altor persoane din staff-ul Senatului deoarece ar fi agresat-o pe fostul senator AUR.

Diana Șoșoacă și deputata de la Partidul Național Liberal au avut, de curând, un schimb dur de replici, aruncându-și săgeți otrăvitoare una alteia. Totul a pornit atunci când Laura Scîntei i-a reproșat avocatei că nu poartă o mască adecvată de protecție și i-a refuzat, astfel, accesul în sala de ședințe.

„Arătaţi-mi în legea 55 articolul care spune cum trebuie să arate o mască. Spune că trebuie să acopere gura şi nasul. A mea acoperă gura şi nasul. Plus că eu am adeverinţă care mă exceptează de la purtatul măştii. Mă lăsaţi să intru sau nu?Asta este masca pe care o am. Daţi-vă la o parte că nu sunteţi dvs poliţist”.