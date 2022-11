Diana Enache a dat lovitura pe TV! Ce emisiune va avea fiica lui Adrian Enache: „Am filmat deja” VIDEO EXCLUSIV

Este tânără, frumoasă și cu un timbru vocal ce nu trece neobservat, iar în urmă cu doar câteva zile, a urcat pe scena Sălii Palatului, în concertul tatălui său, unde a fost lung ovaționată. Cu toate că are toate impedimentele pentru a fi considerată o artistă de viitor, nu de puține ori, Diana Enache, fiica lui Adrian Enache a fost percepută doar ca „fata lui tata”, potrivit mărturisirilor făcute de aceasta în exclusivitate pentru playtech.ro. Artista a început să cânte încă de mică, la petrecerile din familie, dar și-a dorit cu adevărat să facă o carieră în domeniu de la vârsta de 15 ani, după ce a participat la „Te cunosc de undeva”. În prezent, Diana îmbină muzica cu job-ul de la radio și cu un proiect tv, pe care-l are la Prima.

Diana Enache, detalii despre noul proiect TV: ,,am filmat deja”

A fost un avantaj sau un dezavantaj să fii fata lui tata?

Cel mai important în viață e cum ești tu ca persoană, pentru că în definitiv nu contează ce nume porți ci ce faci și ce impresie lași tu oamenilor din jur. M-am lovit de situații din astea, chiar matură fiind când am început să merg pe la evenimente. Și auzeam întrebarea: păi cine vine..Păi vine x, y z și sintagma „fata lui Enache”. .. O bagă ta-su, ce să facă. Iar după spectacol veneau la mine, știți, am și eu un botez, în data nu știu care..

Pe mine într-un fel m-au întărit astfel de lucruri și cu tristețe spun că în ziua de astăzi avem prea multe păreri, sunt de acord cu exprimarea lor liberă, dar parcă nu mai știm să avem o limită a bunului simț, dăm în oameni, chiar dacă nu-i cunoaștem. Am întâmpinat și eu probleme. Dar contează cum sunt eu și mă bucur că oamenii văd dincolo de numele pe care-l port eu.

Am urmărit de-a lungul timpului mai multe interviuri ale copiilor unor persoane publice și spuneau și ei că și la școală se uitau cu ce te îmbraci, ce note au. Poate unii profesori nu agreau muzica sau aveau o răutate să te facă să muncești mai mult.

Deci am întâmpinat destule hopuri, dar am încredere că e important ce transmiți tu ca om, nu doar ce nume porți, pentru că sunt și foarte multe cazuri ale copiilor unor persoane cunoscute care s-au pierdut pe drum. Contează cum sunteți voi, să aveți încredere în voi, Că e și mama și tata și bunicul, cu atât mai bine că aveți o dinastie.

„Eu nu luam ștecherul, ci fixativul mamei”

Când ți-ai dat seama că vrei să faci muzică?

Tata spunea că bunicii mei îl puneau să cânte. Ceva de genul ăsta mi s-a întâmplat și mie. Când veneau prietenii acasă, aveam momentele mele de show. Dansam, cântam. Eu nu luam ștecherul, ci fixativul mamei. Apoi am mers la Allegreto și la cluburile specifice pentru copii. Apoi, pe la 15 ani, am avut primul impact serios cu scena, împreună cu tatăl meu, la „Te cunosc de undeva” și mi-am dat seama că chiar vreau să fac asta pe bune, că nu-i doar o pasiune, că vreau să performez în zona asta.

De ceva timp lucrezi și în tv…

Da, de ceva timp lucrez și-n tv și sunt și vocea în primul rând de de la National FM, în fiecare dimineață sunt acolo și vă spun „Bună dimineața, este ora zece”. Câteodată mai adormită, alteori mai supărată, dar e important că sunt acolo, lângă voi. Și am început un proiect frumos cu Alin Pascu, la Prima TV, „Totu-i fain”.

Am filmat deja câteva ediții care urmează să fie difuzate pe post. Ne bucurăm de energia bună, de oamenii care vin cu bucurie, pentru că e din ce în ce mai rar în zilele noastre, numai fețe triste, facturi mari la energie, numai pandemie, măști. Dar se poate să mai și zâmbim. Așa că totu-i fain…

„Îmi place mult să vorbesc”

Ce ai alege între televiziune, muzică, radio…

N-aș alege niciodată, trebuie să le faci pe toate, asta cred, toate sunt din domeniul artei, se completează foarte bine. Mi-a fost puțin greu la început, pentru că trebuie să merg la Cluj să filmăm pentru emisiune. De la 10 la 13 sunt la radio, apoi iau avionul și plec la Cluj. Dar nu aș putea renunța la niciuna. Îmi place mult să vorbesc. Dacă nu aș face asta la radio, îți dai seama ce aș face acasă.

Așa mult vorbești și acasă?

Acum glumesc, că am emoții. Dar nu-s departe, sunt un scorpion veritabil.

Ai făcut sacrificii mari să ajungi aici?

Acum tata spune, mai hai în club. Dar ce să fac acolo, să stau cu paiul în gură, cu toți figuranții, să te analizeze cum te îmbraci. Am început să mă bucur mai mult la evenimente, la botezuri, petreceri private pentru că oamenii acolo, fie că vin obligați sau nu, se distrează.

Nu pot spune că am făcut sacrificii prea mari, pentru că de mică am fost mai matură. De aceea nu sunt articole cu mine prin ziare cu diverști iubiți. Dar mai am mult de muncă, eu totuși mă chinui când aud că sunt fata lui X.

M-am lovit de situații în care mi se spunea că ce timbru frumos ai, ne vom ocupa, dar apoi veneau cu niște contracte de-ți luau pielea de pe tine.â

Cum se înțelege Adrian Enache cu iubitul său

Ai un iubit?

Da, există un iubit. Cred că la 25 de ani toată lumea are. Dar știi cum e, azi îl ai, mâine nu. Nici căsătoriile nu mai sunt așa stabile. Da, am o relație serioasă de trei ani și ne înțelegem foarte bine.

Îl cunoaște și tatăl tău?

Sunt prieteni, se înțeleg foarte bine. Pentru mine contează și asta. E bine să fie armonie.

Ce spune despre o eventuală căsătorie

Are vreo legătură cu acest domeniu?

Nu are nicio legătură cu domeniul artistic.

Te gândești să te căsătorești?

Nu mă pot cere singură, nu am niciun inel. Ca orice femeie mă gândesc, dar toate se întâmplă când trebuie. Sunt oameni care stau într-o relație zece ani, apoi se căsătoresc și divorțează după două luni. Și oameni care se cunosc și după patru louni s-au căsătorit, au copii și sunt și acum împreună. E vorba de alegeri.