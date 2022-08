Adrian Enache „dă din casă”. Ce planuri are fiul său și al Iulianei Marciuc. Pentru ce carieră se pregăteşte adolescentul EXCLUSIV

Adrian Enache „dă din casă”! Artistul este un tată tare mândru de cei doi copii ai săi. Are numai cuvinte de laudă despre Diana, fiica din prima căsătorie, care i-a moștenit talentul artistic. În același mod vorbește și de David, băiatul său și al Iulianei Marciuc. Potrivit celor mărturisite pentru playtech.ro, tânărul a sărbătorit în tabără, alături de colegii săi, absolvirea Academiei de film de la Buftea. Pe viitor își dorește să urmeze cursurile unei alte academii celebre, de peste hotare.

Iuliana Marciuc și Adrian Enache i-au oferit lui David, fiul lor în vârstă de 16 ani, o educație aleasă și l-au lăsat să-și aleagă singur destinul. Acesta urmează cursurile unei școli private de învățământ încă de când era în clasa a șaptea.

Cei doi părinți l-au mutat la Școala Americană, și-au investit, anual 3000 de euro în taxele ce se plătesc la astfel de instituții. În plus, David și-a câștigat singur deja primii săi bani, în urma unor roluri avute în scurt-metraje.

Fiul lui Adrian Enache a sărbătorit în tabără, alături de colegii săi, absolvirea Academiei de film de la Buftea și are planuri mărețe de viitor, dorindu-și să devină un actor cunoscut.

Totodată, artistul este tare mândru de fiica sa, Diana, care la 26 de ani nu doar că-i calcă pe urme, dar are și propria sa emisiune la un post de adio.

Facem naveta de nebuni. Am fost la Reghin, înapoi la Constanța, apoi la Târgu Mureș. Rareș îi imită pe Dolănescu, Fuego, proiectul merge foarte bine. În tomnă urmează să plecăm în Canada în aceeași formulă”, a completat acesta.

Rareș are grijă și îi face remix, și la piese de folclor vechi. Toate ideile mele trăsnite, el le transformă în calități. Suntem toți trei la mare, avem și câte trei concerte pe zi. La teatrele de vară unde cântăm e full.

Adrian Enache ne-a mai spus că deși se află pe litoral, nu a renunțat să facă sport.

„Noi suntem generația fără buletin. Eu când le spun că am 56 de ani, și țip în gura mare, lumea nu mă crede. Am avut o altfel de viață, de alimentație, tot timpul am făcut sport.

Sunt la mare cu roata după mine să-mi fac abdomene și exercițiile pentru întărirea musculaturii. Și mai joc și tenis cu nea Rică Răducanu, care e aici”, ne-a mai spus Adrian Enache.