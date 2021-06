Diana Dumitrescu a recunoscut abia acum. Ce dramă a trăit după divorț, de fapt

Diana Dumitrescu a recunoscut care au fost stările prin care a trecut după divorț. Cunoscuta actriță a trăit o reală dramă în urma despărțirii de primul său soț. Ce s-a întâmplat în căsnicia ei? Blondina a povestit totul cu lux de amănunte.

Diana Dumitrescu, detalii despre drama trăită după divorț

Diana Dumitrescu și-a povestit drama în direct la TV. Cunoscuta fostă prezentatoare de televiziune a mărturisit că a trecut printr-o reală dramă după divorțul de Ducu Ion, spunând că a fost un episod marcant și extrem de greu pentru ea. Vedeta a spus și că pentru a nu ajunge la depresie a fost nevoită să apeleze la ajutorul specialiștilor.

Psihoterapeutul a fost cel care a învățat-o „să învețe cum să trăiască din nou”. Fanii actriței știu că după mariajul eșuat cu fiul Ruxandrei Ion blondina și-a refăcut cu mult mai târziu viața și și-a format în cele din urmă familia pe care și-a dorit-o întotdeauna.

Semnele depresiei pe care ar fi trăit-o erau vizibile, dar nu le-a conștientizat pe atunci pentru că divorțul s-a finalizat în 2013, iar cu un an înainte începuse deja terapia: „Episodul a fost foarte greu.

În 2013 am divorțat și cel mai greu mi-a fost în 2014, pentru că îți ia ceva timp să te vindeci, să-ți găsești o stabilitate, să-ți găsești drumul în viață. Viața mea s-a schimbat atunci cu totul și a fost un dezechilibru foarte mare pentru mine. Terapia a încercat să mă învețe cum să trăiesc din nou”, a continuat artista.

„Am trecut printr-un episod depresiv, stări depresive”

„Eu am fost norocoasă pentru că nu am ajuns în depresie, dar am trecut printr-un episod depresiv, stări depresive. În mod normal, depresia se poate declanșa până în 24 de la un episod traumatic. La mine a fost la 30, pentru că am divorțat.

A fost o etapă foarte grea în viața mea. Foarte multe lucruri s-au întâmplat atunci. Am început să fac terapie din 2012, pentru că semnele unei depresii se vedeau, deși nu le știam, existau și cumva faptul că eu am continuat să fac terapie m-a ajutat să nu ajung acolo”, a spus Diana Dumitrescu la o emisiune tv.

Cei care o urmăresc deja de ani buni de când se află pe micile ecrane știu că alte momente dificile au apărut în viața ei pe când încerca să rămână însărcinată. Minunea s-a produs mai târziu în viața sa, dar acum se bucură de care are parte din dreptul băiețelului pe care l-a adus pe lume.