Diana Bișinicu, primele declarații publice după ce s-a aflat de divorțul ei secret

Diana Bișinicu a vorbit pentru prima oară despre divorțul care s-a zvonit în urmă cu multe luni. Ce s-a întâmplat în mariajul cântăreței și ce a avut de spus despre separarea șocantă pe care nimeni nu ar fi prezis-o?

Toată lumea s-a întrebat ce s-a întâmplat, de fapt, în casa Dianei Bișinicu. Din lipsa aparițiilor și declarațiilor vedetei mulți au crezut că nici nu ar fi adevărată vestea că aceasta s-a despărțit de tatăl fiicei sale.

Cântăreața a fost prezentă în emisiunea „Între Prieteni” cu Dana Istrate, difuzată de Metropola TV, unde a povestit despre rolul femeii în familia aromână, popor din care se trage și al căror tradiții le respectă cu sfințenie. La o bună perioadă după ce au început să curgă zvonurile că ea și partenerul său au ales drumuri separate, vedeta a apărut în fața camerelor de luat vederi.

Cea din urmă a alunecat printre subiectele sensibile și a ales să aducă în prim-plan tradițiile din cultura neamului său și planurile ei profesionale: „În trecut femeile armânce nu trebuiau să iasă în evidență, așa cum se întâmplă astăzi.

Ele erau responsabile de educație, de casă, de muncă, de grădinărit, de tot ce era mai greu. Femeile duceau greul în trecut, însă lucrurile s-au schimbat astăzi. Acum sarcinile se împart în familie, așa cum este normal.”.

Fanii se gândesc la multe posibilități, mai cu seamă la emancipare femeii despre care vorbește solista care ar fi putut fi un motiv întemeiat de despărțire ori dispariția iubirii, după 10 ani de mariaj. Amintim că la nuntă le-au fost nași foștilor soți nimeni alții decât Gabriela Cristea șo soțul său de atunci, regretatul Marcel Toader.

Vedeta și-a spus povestea dureroasă în emisiunea moderată de Mihai Morar. Aceasta are un sindrom de care multe femei suferă. Din păcate, durerile nu i-au dat pace deseori.

„Mie nu-mi place să mă plâng. Nu-mi place să atrag în jurul meu energii negative (…) Eu am sindromul ovarelor polichistice. După ce am născută Riana, ovarele mele au devenit pline de chisturi. Am chisturi şi la sâni, am şi o tumoră benignă la sânul drept. Trebuie să am grijă, dar nu mă plâng. Eu le iau aşa cum vin. Am grijă, într-adevăr, trei zile pe lună am dureri îngrozitoare încât nu mă pot mişca din pat. Lună de lună, extra”

Diana Bișinicu (Sursa: emisiunea Răi da’ Buni)