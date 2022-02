Dialogul halucinant dintre echipajul unei nave georgiene și una rusească: „Dacă nu mai aveți combustibil, atunci vâsliți!”. Răspunsul rușilor te lasă fără replică

Un dialog desfășurat pe Marea Neagră între o navă georgiană și o navă comercială rusească a ajuns viral la scurt timp după mediatizare. Astfel, echipajul unui petrolier georgian a refuzat să alimenteze echipajul rusesc, ca urmare a războiului inițiat de Rusia asupra Ucrainei.

Dialogul dintre un secund al unei nave georgiane și echipajul rusesc

O navă comercială rusească a rămas fără combustibil în mijlocul Mării Negre, astfel că a fost nevoită să solicite ajutor navelor din apropiere. Echipajul unei nave georgiane a verificat originea marinarilor, iar atunci când a aflat că sunt de origine rusă, acesta a îndrumat echipajul să vâslească, căci ei nu vor oferi ajutor, atribuindu-I jigniri, în contextul războiului dintre Rusia și Ucraina.

Văzând reacțiile negative ale posibilelor ajutoare, rușii au cerut să lase deoparte problemele politice și să-i sprijine, fiind vorba despre o problemă reală. În ciuda rugăminților, echipajul georgian nu s-a lăsat înduplecat, transmițând mesaje de laudă pentru Ucraina.

„Secund navă georgiană: Păreți că sunteți ruși. Sunteți din Rusia? Marinar rus: Da, suntem din Rusia, echipaj rusesc. Secund navă georgiană: Înțeleg, echipaj din Rusia. Păi, băieți, refuzăm să vă adăpostim și refuzăm să vă alimentăm cu combustibil! Marinar rus: Cu cine stau de vorbă? Secund navă georgiană: Cu secundul căpitanului, din Georgia. Nu vă aprovizionăm cu combustibil. Navă rusă… (înjurătură). Comandant georgian: (înjurătură) …de ocupanți. Marinar rus: Hai să nu implicăm politica în asta. Am rămas fără combustibil!

Secund navă georgiană: Ei bine, dacă nu mai aveți combustibil, atunci vâsliți! Comandant georgian: (înjurătură)… Secund navă georgiană: Glorie eroilor! Glorie Ucrainei!”, au transmis aceștia în final.

Ascultă dialogul dintre cele două echipaje:

Georgian oil tanker refuses to fuel a Russian ship. The Russians: “Common, let’s leave politics aside! We just need fuel!” Georgians: “Russian ship, go f..yourself. Glory to Ukraine! And you can always use oars, so, row!” pic.twitter.com/r2RhJvnrwP

— Fatima Tlis (@fatimatlis) February 27, 2022

Soldați ruși, ironizați de un cetățean ucrainean după ce au rămas fără combustibil

Un dialog viral a avut loc, în urmă cu două zile, atunci când un ucrainean a întâlnit în drumul său mai mulți soldați ruși îngrijorați că nu mai au combustibil pentru tancul cu care doreau să ajungă la Kiev.

Imaginile dialogului dintre aceștia a fost postat pe Twitter, utilizatorii putând să-l vadă pe şoferul maşinii, care s-a oprit în dreptul militarilor ruşi pentru a-i întreba cu ce probleme se confruntă, iar ulterior, propunându-le să-i tracteze în Rusia. In final, ucraineanul le-a spus militarilor că Ucraina va învinge, iar ei vor fi nevoiți să se predea, văzându-și de drum mai departe.