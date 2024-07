Dialog uluitor purtat cu mama lui de presupusul criminal al doctoriței din Brăila: „Îți iei tu pedeapsă singur și ăla să stea în libertate! 14 ani”

Oamenii legii continuă cercetările în cazul crimei care a șocat orașul Brăila. Joi, 25 iulie, procurorii au efectuat mai multe percheziții la domiciliul principalului suspect, dar și la locuințele mamei și soacrei acestuia, în speranța găsirii unor probe suplimentare. De asemenea, au apărut noi înregistrări între presupusul criminal și mama sa, oferind un dialog halucinant care ar putea dezvălui adevărul.

Principalul suspect în cazul uciderii medicului stomatolog din Brăila este un bărbat de 39 de ani, căsătorit și tată a patru copii, cu antecedente penale.

În urma crimei comise în cabinetul stomatologic al victimei, bărbatul a fost reținut, însă el neagă vehement orice implicare. Cercetările continuă, iar procurorii speră că perchezițiile efectuate vor aduce noi dovezi care să-l incrimineze. Potrivit anchetatorilor, bărbatul și-ar fi schimbat hainele de mai multe ori în ziua crimei, încercând să evite capturarea.

Cu toate acestea, probele ADN colectate îl indică drept autorul crimei. Familia suspectului îi susține nevinovăția, iar discuțiile telefonice dintre el și mama sa dezvăluie un dialog tensionat și contradictoriu.

În înregistrările telefonice apărute recent, mama suspectului încearcă să-l convingă să recunoască adevărul, dacă este vinovat, pentru a evita o pedeapsă mai mare. În ciuda insistențelor femeii, bărbatul continuă să-și susțină nevinovăția.

Suspect: Am fost azi la medico-legal. Nu am nimic pe mâinile mele. Singurul lucru pe care mi l-a găsit a fost că eram ciupit în palmă. Dar pe mâini, pe corp, pe gât, pe picioare, aici nu mi-a găsit nimic.

Citește și Detalii noi din anchetă: Gestul făcut de doctorița din Brăila înainte să moară! Cum ar fi fost fotografiată după ce a fost atacată!

În încercarea de a-și explica prezența în cabinetul stomatologic, suspectul susține că a intrat acolo din cauza unei dureri de măsea. El afirmă că, neavând programare, doctorița i-a sugerat să revină altă dată.

”Suspect: Ei îmi spun: «Unde ai fost la ora de…». Păi, am fost acasă la mama, am fost acasă la soacra mea. Am venit acasă. «Ai luat-o pe strada gării» Da, m-am dus, că pe acolo mereu trec.

Am fost acolo, am recunoscut, am intrat, mă durea măseaua, dar eu nu am omorât-o. Mi-a zis că nu poate să mi-o scoată (n.r. măseaua), e infecție în ea și trebuie programare”, a mai spus suspectul.