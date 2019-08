Dezvăluirile unui militar de la Deveselu. Ce se găsește în apropierea casei lui Gheorghe Dincă: ”Am fost acolo!”

Un fost militar de la Deveselu a făcut dezvăluiri șocante despre locurile din apropierea locuinței lui Gheorghe Dincă. Ce s-a găsit aproape de Casa Groazei?

Militar de la Deveselu, dezvăluiri șocante în cazul Caracal

Un fost militar de la Deveselu a făcut o serie de declarații extrem de importante pentru o mai bună creionare a poveștii cazului de la Caracal. Acesta a susținut faptul că foarte aproape de casa criminalului extistă un buncăr sub pământ. „E un buncăr anti-atomic, a fost al nostru, eu am lucrat la Deveselu.

Am plecat acum patru ani. Am fost acolo de zeci de ori. Ușile sunt de plumb, are o tonă una singură, nu poate nimeni să le fure de acolo. Nu e păzit, nu e nimeni acolo. Nu mai există curent, absolut nimic. Acolo găsești ce vrei și ce nu vrei. E o bănuială că le-ar fi aruncat acolo. Sub pământ te plictisești ce-i acolo”, a susținut militarul de la Deveselu, pentru Cancan.ro.

Caz Caracal: Ce probe există?

A trecut o săptămână de când autoritățile au descins casa în care a fost Alexandra. La momentul actual, faptul că tânăra de 15 ani s-a aflat sigur, pentru o perioadă scurtă de timp, în locuința lui Gheorghe Dincă este unul din puținele lucruri sigure în cazul de la Caracal. “Era dormitorul, camera de zi a lui Dincă Gheorghe, în latura de vest… Am găsit material calcinat, o pereche de blugi. În holul locuinței, o poșetă, o pereche de încălțăminte, carnea aflată în congelator. S-a mai descoperit un telefon mobil tot în dormitor. E marca Alcatel și o husă de telefon. Poate reușim să ridicăm de acolo ceva, mai facem o cercetare”, a afirmat unul dintre anchetatori în interviul oferit în exclusivitate pentru cancan.ro.

Conform referatului de arestare al procurorilor, în butoiul din curte s-au găsit: “cenușă cu resturi calcinate, printre care 21 de resturi de dinți de proveniență umană”. Astăzi a venit expertiza care a dovedit faptul că fragmentele osoase aparțineau unei fete cu vârsta cuprinsă între 12-17 ani, cu o înălțime mică. Subliniem faptul că ambele fete dispărute, Alexandra și Luiza, au o înălțime de 1,60.