Dezvăluirile hairstylistului Cristi Pascu, revocat de Ciolacu de la șefia Oficiului pentru Jocuri de Noroc: „Sunt ofticat”. Ce planuri avea pentru dependenți EXCLUSIV

Celebrul hairstylist al vedetelor Cristi Pascu, de altfel, un important om de afaceri din România, ne-a oferit un amplu interviu, în exclusivitate pentru Playtech Știri, după ce a fost revocat de premierul Marcel Ciolacu, din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc. Ne-a vorbit despre surprinzătoarea decizie, despre felul rușinos în care a fost tratat, în ultimele zile, despre lumea pestriță a politicii, dar și despre planul pe care îl avea, pentru a evita dependența de jocuri de noroc a românilor, care a nenorocit atâtea familii.

Cristi Pascu ne-a spus cum se simte după ce a fost revocat din funcția de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc, la numai două zile de la numire:

”Sunt ofticat că am fost tăvălit ca ultimul criminal și infractor. Nu voi renunța la politică, în secunda asta, nu, în niciun caz, dimpotrivă, am un motiv și mai mare să rămân. Lumea politică din România e plină de un anumit gen de persoane, mă bucur însă că, în ultima vreme, au mai venit și oameni competenți”.

Cristi Pascu a vrut însă să sublinieze că nu el a dorit această funcție importantă:

”Nu am vrut în mod deosebit acest rol, nu l-am vânat, să se înțeleagă bine asta că lumea nu prea înțelege. În acest caz am fost propus, pe baza unor analize, a activității mele. Ideea PNL a fost să trimită un om de afaceri, care are habar de legislație, care nu e blană, care e integru. deloc ușor influențabil în acest domeniu”.

Vestitul hairstylist al vedetelor Cristi Pascu are o mare dezamăgire, după tot acest episod dureros, din lumea politicii:

Toată lumea îmi reproșează că nu am legătură cu acest domeniu, dar cine e specializat? Eu am mai fost președinte la altă companie de stat, însă nu s-a auzit de asta, pentru că miza și banii erau mai mici acolo. Nu e primul meu job la stat”.

Susține însă că nu știe ce salariu ar fi primit, pentru funcția pe care o primise:

Întrebat de reporterul Playtech Știri, dacă Marcel Ciolacu, prim-ministru al României, ar fi fost presat să-l demită și dacă îi poartă ranchiună, în urma surprinzătoarei decizii, Cristian Pascu ne-a declarat:

Nu știu dacă a fost presat sau nu să mă demită. Gândiți-vă că această industrie a generat anul trecut un miliard patru sute de milioane de euro. Probabil că, în momentul în care eu am venit acolo, am deranjat pe anume oameni, în anume poziții.

”Nu sunt supărat pe domnul Ciolacu, dimpotrivă. Poate că, în locul lui, așa aș fi procedat și eu. Însă, poate că eu aș fi aprofundat mai mult subiectul, dar are și el multe pe cap, nu are timp să ia toate dosarele la mână, e mai complicat.

Cristian Pascu avea deja un plan, atât de necesar în România, în calitate de vicepreședinte al Oficiului Național pentru Jocurile de Noroc:

Aș fi explicat mai bine românilor ce înseamnă jocurile de noroc. Și eu am copii, am un fiu, în vârstă de 20 de ani, și nu aș fi vrut să facă orice pentru jocurile de noroc”.

Cristi Pascu a ținut să mai menționeze că, dintotdeauna, a stat departe de jocurile de noroc:

”Nu am jucat niciodată, nu am absolut nicio treabă cu jocurile de noroc, am fost anul trecut și în Las Vegas și nu am plătit nici un dolar, ca să joc”, a mai menționat el, în exclusivitate pentru Playtech Știri.