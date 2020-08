Numele câinelui adoptat de prințul Harry și Meghan Markle face furori în România. Cum au ajuns să-l numească așa

Misterul numelui prințului Harry și al câinelui Meghan Markle a fost dezvăluit în sfârșit. După ce Meghan a fost nevoită să lase în urmă iubitul său câine Bogart în grija unor „prieteni foarte buni” din Canada, cuplul regal a adoptat un Labrador negru în august 2018. Și acum, după doi ani și multe speculații inexacte mai târziu, știm acum că nume real al câinelui este Pula.

Numele câinelui adoptat de prințul Harry și Meghan Markle face furori

Potrivit unui articol în revista ”People exclusiv”, autorii noii cărți ”Finding Freedom: Harry and Meghan and The Making of a Modern Royal Family”, spun că numele câinelui a fost inspirat de moneda oficială a Botswana, care este țara în care Meghan și Harry s-au dus în prima lor călătorie împreună când tocmai începuseră să se întâlnească. Cuvântul înseamnă, de asemenea, „ploaie” în Setswana, limba vorbită în regiune, și este folosit pentru a dorii altora bine, deoarece ploaia este considerată a fi foarte valoroasă și o binecuvântare în climatul deșert al Botswana.

Cum au ajuns să-l numească așa

Cuplul a plecat într-o excursie romantică de camping în țară pentru a sărbători ziua de naștere a celei de-a 36-a aniversări a ducesei, la șase săptămâni de la prima întâlnire din 2016. În anul următor, s-au întors să lucreze la Elephants Without Borders, o inițiativă caritabilă de conservare a vieții sălbatice. În mod clar, Botswana este foarte semnificativă pentru pereche, întrucât Meghan și-a recreat și prima excursie împreună pentru ziua de 35 de ani de la Harry, anul trecut. O sursă a spus anterior site-ului:

„Meghan și-a recreat aventurile de camping din Botswana în curtea lor. Este un loc care înseamnă atât de mult pentru ei – și pentru Harry în special – așa că Meghan a dorit să-i aducă acel loc fericit în ziua lui, așa că a înființat un cort, a luat saci de dormit, a gătit cina și a recreat Botswana unde s-au îndrăgostit. .“

La scurt timp după ce a legat nodul în mai 2018, cuplul au adus în casa lor un labrador, dar nu au dezvăluit niciodată numele acesteia și astfel sensul special nu a fost cunoscut, până acum. Prințul Harry a confirmat anterior că momentul 2016 al călătorieia cuplului în Botswana a fost o etapă importantă în relația lor. În interviul lor de logodnă din 2018, Prințul Harry și-a amintit cum a „convins-o” pe Meghan să zboare acolo pentru a i se alătura într-o călătorie și a spus că au petrecut o perioadă romantică de cinci zile de camping sub stele.