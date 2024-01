Dezvăluirile avocatei lui Florin Salam: ”Soția nu-l va părăsi niciodată, Florin Salam nu e oricine, de la colț!”. Ce cazuri celebre a mai rezolvat Beatrice Comăniceanu EXCLUSIV

Florin Salam nu pare să aibă mari emoții, în actualul scandal cu tânăra, în vârstă de 23 de ani, care l-a reclamat, că ar fi agresat-o, într-o cameră de hotel. Soția, Roxana, îi ține partea, fiind, alături de celebrul manelist, și la necaz. Contactată de Playtech Știri, Beatrice Comăniceanu, avocata solistului, cu un CV impresionant, căci s-a ocupat și de alte cazuri răsunătoare, din România, ne-a făcut declarații, în exclusivitate.

Scandalul în care a fost implicat Florin Salam a izbucnit, zilele trecute, când Poliția Capitalei a anunțat oficial cazul:

”La data de 1 ianuarie 2024, poliţiştii din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Secţia 1 Poliţie au fost sesizaţi, prin plângere scrisă, de către o tânără, în vârstă de 23 de ani, cu privire la faptul că, în aceeaşi zi, în jurul orei 18.30, în timp ce se afla într-o cameră din incinta unui hotel, situat în Sectorul 1, ar fi fost agresată fizic de către un bărbat, în vârstă de 44 de ani. Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”.

Câteva ore mai târziu, aflat la sediul Poliției, Florin Salam a oferit și primele declarații, în acest caz care îl readuce în centrul atenției. Solistul acuzat a menționat că, de fapt, la mijloc ar fi vorba despre o înscenare, cu scopul de a fi discreditat, de rivali, pe motiv că a revenit pe scenă:

”Eu atât spun! Am început să cânt, de ceva timp, căci 2-3 ani nu am cântat, am avut niște probleme de sănătate și de familie, iar de când am început să cânt mi se înscenează fel și fel de lucruri de astea….Eu am dreptate! Vă rog să mă credeți! Trecem peste asta, dar fiți mai buni, nu mai faceți măgării! Dacă aveți nevoie vreodată de ceva, vorbesc din punct de vedere al fetei ăsteia, de cine mai e în spate, dacă vreți să vă cânt și să nu vă iau niciun ban, vă cânt, o dată, gratis! Decât să-mi faceți mie măgării de-astea, mai bine vin și vă cânt o dată, nu vă iau niciun ban. Rămânem și prieteni…Eu am familie, copii, o meserie!”, s-a apărat Florin Salam, conform Antena Stars.