Ce riscă Florin Salam după ce ar fi agresat o tânără, într-o cameră de hotel. Verdictul avocaților: ”Amendă sau închisoare”. Cum o poate da, însă, la pace EXCLUSIV

Florin Salam a fost implicat, de-a lungul timpului, în numeroase scandaluri. Iar la început de an nou, artistul se află iar în centrul atenției, după ce o tânără, în vârstă de 23 de ani, a depus o plângere, în care a menționat că un bărbat în vârstă de 44 ani de ani a agresat-o într-o cameră de hotel din sectorul 1 al Capitalei. Se pare că atacatorul ar fi chiar celebrul manelist Florin Salam. În exclusivitate pentru Playtech Știri, avocat Beatrice Comăniceanu ne-a menționat ce riscă agresorul, în astfel de cazuri.

Poliția Capitalei a transmis, azi, un comunicat, în urma plângerii depuse de o femeie în vârstă de 23 de ani, care se pare că ar fi damă de companie:

Instituția a mai menționat că a fost întocmit un dosar penal, pentru lovire și pentru alte violențe, şi că au fost efectuate verificări la adresa menţionată, în vederea administrării probatoriului:

”Cercetările sunt continuate de către poliţiştii din cadrul Secţiei 1 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de lovire sau alte violenţe”.

Ce pedeapsă riscă un bărbat, care lovește o femeie, într-o cameră de hotel, cum este și recentul caz, în care pare că este implicat celebrul manelist Florin Salam? Avocat Beatrice Comăniceanu ne-a menționat, în exclusivitate pentru Playtech Știri:

Avocat Beatrice Comăniceanu ne-a mai specificat și în ce condiții se poate stinge conflictul dintre agresor, despre care se spune că ar fi Florin Salam, și victimă, tânăra care a depus plângerea.

Acest caz pare asemănător cu cel în care a fost implicată Laurette. În urmă cu trei ani, un fost prieten a agresat-o, tot într-o cameră de hotel. Laurette ne vorbea, într-un interviu pentru Playtech Știri, despre sperietura trasă, dar și despre pedeapsa primită de bărbat:

”Sunt foarte fericită că am învins şi că am câştigat procesul. Acest individ şi-a primit sentinţa cu executare, 3 ani şi 8 luni de închisoare. Are drept de apel 10 zile, dar nu cred că are multe şanse.

Pentru tot ceea ce a făcut şi am suferit în aceşti ani consider că îşi merită pedeapsa. Nu are nimeni voie să atingă femeile. Sunt foarte fericită ca justiţia din România a făcut dreptate în cazul meu. Şi-a primit pedeapsa pe care o merită, e clar! Nu sunt singura agresată de el. Au fost foarte multe fete. Au fost multe dovezi la dosar.

Trebuie să îmi dea şi suma de 13.000 de euro daune morale, nu are voie să se apropie de mine timp de 5 ani”.