Dezvăluiri uriașe la Bravo, ai Stil. Totul a fost o farsă, iar acum au dat cărțile pe față

Fanii Bravo, ai Stil cu siguranță au intuit asta. Zvonurile au fost mai mult decât adevărate, iar protagoniștii farsei au dat în sfârșit cărțile pe față. Oana Radu și Andreea Tonciu au știu de la început.

Speculațiile s-au adeverit în cele din urmă. Precum a dezvăluit în repetate rânduri mai multe concurente de la Bravo, ai Stil, Ștefan Farrel și Bianca Rus nu au fost implicați într-o relație amoroasă. Din păcate, totul a fost dat în vleag chiar de bărbatul pe care solista susținea că dorește să-l cunoască pentru a-și clădi o nouă relație.

Bărbatul a fost nu de puține ori întrebat despre veridicitatea poveștii de dragoste cu concurenta de a Bravo, ai Stil, iar de fiecare dată spunea că totul se potrivește unui scenariu de dragoste la început. Odată cu perioada de izolare, Bianca a plecat în Satu Mare, iar Farrel a rămas la Cluj. Cel din urmă susține că tânăra s-a folosit de el pentru emisiune. Din păcate, acesta amintire nu va fi una frumoasă pentru el, pentru că perioada petrecută cu Bia a fost greșeala vieții lui, mai subliniază acesta.

”Nu a fost niciodată iubita mea. Îmi pare rău că nu am ascultat de prietenii mei. S-a folosit de mine pentru emisiune, a făcut acest lucru și pentru a-și spăla imaginea în fața publicului. Cu troate că am acceptat experimentul tv pentru a cunoaște iubirea pe nevăzute…a fost greșeala vieții mele. Eu nu aveam nevoie de publicitate. Mi-am cheltui proprii bani pe bilete de avion și fițe ca să dau bine la Tv. Însă acela nu sunt eu. Eu sunt un om simplu, iar cei care mă cunosc știu despre ce vorbesc. Nu am nevoie de mașini scumpe și Dubai, opulență și minciuni”

Ștefan Farrel (Sursa: wowbiz.ro)