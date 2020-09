Dezvăluiri neașteptate de la X Factor. Ce se întâmplă, de fapt, între Delia și Loredana

Noi detalii din culisele ”X Factor”! Delia spune totul despre relația ei cu Loredana. Cum se înțeleg în cadrul emisiunii cele două vedete, acum că fac parte din același juriu.

Mult timp s-a speculat că ar exista o rivalitate mai veche între Delia și Loredana. Acum, la ”X Factor”, ele fac parte din același juriu. Delia Matache dă detalii din culise și spune care este, de fapt, relația dintre ea și Loredana și cum se înțeleg în cadrul emisiunii.

”Am avut până acum aproximativ două săptămâni în care am filmat pentru audițiile „X Factor sezonul 9, iar în acest timp ne-am văzut zi de zi și ne-am cunoscut mai bine, am schimbat idei, povești. Nu am avut niciodată altă relație în afara perioadei în care am lucrat împreună pentru o campanie, iar până când ne-am regăsit la „X Factor ne-am intersectat doar înainte de concerte și ne-am salutat.

Cred că motivul pentru care nu am avut o relație strânsă de prietenie a fost pentru că nu am avut contextul, însă mereu ne-am apreciat și ne-am respectat ca artiști”, spune Delia pentru Viva.ro.