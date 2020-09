Umilințele la care Delia a fost supusă! A spus tot adevărul, printre șiroaie de lacrimi

Delia a trecut prin momente cu adevărat grele în copilărie. Pe vremea când aceasta era la grădiniță, a avut parte de un tratament nepotrivit din partea educatoarelor.

Umilințele la care Delia a fost supusă!

Delia s-a confruntat cu probleme în copilărie. Astfel, după ce cunoscuta artistă a vizionat filmulețul în care un tată din Bistrița-Năsăud își umilea propriul copil, aceasta și-a adus aminte de momente mai puțin plăcute.

Prin urmare, Delia a izbucnit chiar în plâns după ce a văzut filmulețul în care își umilea propriul copil. Cântăreața le-a povestit fanilor săi cu lacrimi pe față că a trăit momente asemănătoare în copilărie, pe când era la grădiniță. Aparent, Delia susține faptul că și ea a fost umilită și chiar supus la pedepse drastice pentru un copil. Întreaga poveste a fost postată pe contul de Instagram al artistei.

”Părinții te băteau, și la grădiniță primeai același tratament”

”Experiența pe care a avut-o fetița mi-a adus niște flashback-uri din grădiniță și cred că și creșă, pentru că am pățit chestii asemănătoare doar că pe noi când ne pedepseau ne lăsau în chiloți… fără nicio Drama Queen pe vremea aia așa erau și văd că așa e și acum. Părinții te băteau, și la grădiniță primeai uneori același tratament și uneori am reacția asta când văd chestii asemănătoare cu ce am trăit.”, a povestit Delia cu ochii în lacrimi despre perioada copilăriei sale!

De asemenea, artista a mai adăugat și faptul că educatoarele pe care le avea la creșă le dădea, ei și celorlalți, cojile de la merele pe care ele le consumau.

”Țin minte când educatoarele de la creșă curățau niște mere și mâncau merele și ne dădeau cojile, ni le dădeau pe o tavă să mâncam”, a mai precizat Delia pe InstaStory cu ochii în lacrimi. Vezi AICI declarația emoționantă a Deliei!

Reacția emoționantă a Deliei a pornit de la o știre care face înconjurul internetului de câteva ore. Primarul orașului Sângeroz-Băi, pe nume Traian Ogâgău, a fost filmat în timp ce își umilește fetița.

Astfel, părintele micuței a pus-o dezbrăcată în genunchi și i-a ordonat să repete mecanic că nu își va mai supăra părinții, dar și că va fi o fată cuminte și silitoare.

De altfel, tatăl elevei este recunoscut în spațiul public din cauza unui dosar penal pentru corupție, el fiind exclus din partidul în care se afla, respectiv PNL, în luna martie a acestui an.

Traian Ogâgău se confruntă acum cu o problemă de imagine majoră după videoclipul în care își bate joc de propria fiică.