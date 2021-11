Dezvăluiri ireale despre cum l-a găsit sora lui Petrică Mîțu Stoian pe artist, în spital: ”Uite cum am ajuns”

Sora lui Petrică Mîțu Stoian a venit cu noi dezvăluiri șocante. Cum l-a găsit aceasta pe fratele ei în spital? Fanii regretatului interpret de muzică populară au rămas fără cuvinte în fața celor spuse de aceasta.

Sora regretatului interpret de muzică populară a povestit că a fost audiată de către polițiști în dosarul morții cântărețului. De asemenea, în fața autorităților se vor prezenta și medicii din Reșița.

Doamna Maria a mărturisit că a fost audiată pentru că s-a aflat acolo în ultimele clipe de viață ale vedetei. Aceasta își dorea să fie transportat la un alt spital, dar starea sa de sănătate nu a permis acest lucru.

„Pe mine m-au luat că eu am fost acolo de când l-au adus la Reșița. Eu am fugit de la Arad repede, am crezut că pot să îl iau să îl duc în altă parte, în Ungaria. Și îl duceam și în Austria, dar nu era transportabil”, a povestit sora artistului.