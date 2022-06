Dezvăluirea Părintelui Pimen despre Gigi Becali. De ce se duce des pe Muntele Athos. Nu vei ghici! VIDEO

Gigi Becali este foarte credincios și nu se ferește să-l mărturisească pe Iisus Hristos oriunde merge, după cum a mărturisit chiar latifundiarul din Pipera. Cu o avere de sute de milioane de euro, afaceristul îi ajută pe cei sărăci, face donații, ridică biserici și mănăstiri, fiind cunoscute „pelerinajele” făcute de românii fără posibilități materiale sau bolnavi în fața palatului său din Capitală.

Un călugăr român din Sfântul Munte Athos (Grecia) a dezvăluit ce minune a făcut Dumnezeu prin Gigi Becali. Relatările sale îți fac pielea de găină. Sunt dovada că sfinții lucrează prin oameni când te aștepți mai puțin.

Denumit „Grădina Maicii Domnului”, Muntele Athos este tărâmul lacrimilor călugărilor și al rugăciunilor neîncetate. Pentru foarte mulți credincioși, așa arată raiul. Recent, părintele Pimen a povestit că s-a întâlnit cu Gigi Becali, care l-a ajutat cu bani pentru a ridica o mănăstire în munte. Fără să știe cine este, călugărul a rămas profund impresionat de milostenia patronului FCSB.

Părintele Pimen a săpat în munte o biserică și mănăstire, dar s-a umplut de datorii ca să facă lucrarea Domnului. Totuși, nu și-a pierdut încrederea în Fecioara Maria, care i-a venit de îndată în ajutor.

„A venit un buldozer mare și a rupt muntele, a deschis locul. Doi ani de zile am muncit pentru a face stâlpi de susținere a muntelui. Hai să vă zic prima minune, are legătură cu un om din țară. Am început de la zero, mă știa lumea că eram deja din 2005 aici. Eu nu aveam un leu și se adunau datorii. Aveam un prieten, Sava, cu care încă am legătură. Și mă suna periodic să vadă ce fac și mă întreba de datorii. I-am zis că am adunat 10.000 de euro, apoi 20.000 de euro, apoi 30.000 de euro.

Am luat tot pe datorie, lumea mă știa și îmi spuneau că îmi dau pe încredere. Au zis că nu stau în banii mei. Lucram și adunam datorii. Prietenul meu a zis să mă opresc, că îmi vor da muncitorii în cap pentru că nu i-am plătit. I-am zis că nu fac casa mea, ci Casa Maicii Domnului. Eu muncesc cât pot, de restul se ocupă ea.”, a mărturisit Părintele Pimen în podcastul lui Mihai Morar.