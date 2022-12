Dezvăluirea neaşteptată din viaţa lui Klaus Iohannis. O rudă l-a dat de gol, ce nu făcea niciodată când era primarul Sibiului: „N-are nicio treabă”

Ziua Națională a României l-a adus în prim-plan și pe șeful statului. Românii s-au bucurat ieri de petrecere, dans și bucate care mai de care mai delicioase. Cu această ocazie, Robert Turcescu, Tavi Hoandră, Mirel Palada și Mirel Curea au realizat un „podcast relaxat”. Unul dintre aceștia a făcut referire la președintele țării care a participat la evenimentele de 1 Decembrie. Ce dezvăluire neașteptată au auzit toți cetățenii? Chiar o rudă l-a dat de gol!

Mirel Curea a fost cel care a făcut referire la președintele țării care a participat de 1 Decembrie la parada militară organizată în Capitală. Jurnalistul a susținut că cel din urmă nu ar fi fost niciodată prezent la vreo paradă de Ziua Națională în vremea în care era primarul Sibiului.

Acesta a susținut că are această informație chiar de la o rudă apropiată de oficial. De asemenea, cel din urmă a subliniat că cel mai probabil președintele o să aleagă să se mute din țară după ce nu se va mai bucura de rolul pe care îl are.

„Klaus Iohannis nu are nicio treabă cu România, și-mi asum asta. Nu are nicio treabă cu românii și cu românismul. Unul care are părinții germani care are părinți care au renunțat la cetățenia română, ce educație a primit ăsta de la părinți.

Am o informație de la o rudă, când era primar al Sibiului nu s-a dus niciodată (n.r. la parada de 1 Decembrie), ăsta n-are nicio treabă. O sa vedeți că n-o să mai fie președintele României, și o să se mute. Se cară în secunda unu”, a declarat Mirel Curea.