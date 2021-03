Dezvăluirea despre Dacia Spring care i-a șocat pe români. Unde se produce, de fapt

După importuri de măști și echipamente medicale, aparatul guvernamental român susține acum importul de mașini produse în China. Modelul Dacia Spring este produs integral în țara din Asia de Est.

Ministerul Mediului vrea să dubleze bugetul programului Rabla Plus. Prin el sunt subvenționate mașinile electrice și hibride cu alimentare de la priză la 400 mil. lei, suficient pentru circa 6.600 de mașini electrice și 5.000 de plug-in hybrid. Pentru programul Rabla Clasic vor fi subvenționate aproape 60.000 de automobile.

Dublarea volumului programului Rabla Plus are loc la trei zile de la debutul modelului Dacia Spring pe piața locală, odată cu deschiderea comenzilor. Pentru Spring, în zilele de sâmbătă și duminică, s-au înregistrat mai bine de 4.000 de comenzi, adică aproape cât toate vânzările de electrice din 2019 și 2020 la un loc. În plus, autovehiculul care costă 18.100 de euro este promovat cu un preț de 7.700 de euro după ajutorul oferit prin Rabla și Rabla Plus.

Statul român va oferi mai bine de jumătate din prețul unei mașini produse integral în China și proiectate în Franța. Dacia Spring este un Renault K-ZE conceput pentru piețe low-cost, vândut în Europa sub logo Dacia.

La începutul anului 2020, Renault producea cinci modele Dacia în România. În prezent, mai produce trei.

Mașinile electrice sau hibride câștigă tot mai mult teren. Cota dieselului de micșorează.

Anii trecuți, dieselul avea și peste 60% din piață. Acum, la nivelul primelor două luni, acesta a reprezentat doar un sfert din vânzări.

Rabla Clasic are un buget mai mic decât anul trecut

Grupul Renault nu și-a arătat interesul de a produce local un model electric, iar planurile frncezilor de a crește capacitatea uzinei de la 350.000 la 406.000 de unități au fost anulate.

În cadrul unei conferințe a Ministerului Mediului, Tanczos Barna, ministrul Mediului, a menționat că prima de casare în programul Rabla Clasic va crește de la 6.500 la 7.500 de lei, în contextul în care din cauza devalorizării leului prima de casare nu mai reprezenta suma de 1.500 de euro, ci aproape 1.300 de euro.

În ceea ce privește hibridele, ecobonusul se majorează de la 2.500 la 3.000 de lei, iar în cazul mașinilor pe GPL, acesta crește de la 1.000 la 1.5000 de lei. În definitiv, programul Rabla Clasic are un buget de 440 mil. lei în 2021, față de 405 mil. lei în 2020.