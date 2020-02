Dezvăluire bombă în showbiz! Vedeta este căsătorită cu un bărbat atrăgător, dar a avut o… amantă celebră

Această dezvăluire a fost făcută chiar de către fosta sa iubită, acesta fiind și motivul pentru care actrița Denise Richards nu a mai dorit să filmeze o vreme pentru producția The Real Housewives of Beverly Hills. Iată povestea pe larg!

Dezvăluire bombă în showbiz!

Actrița în vârstă de 48 de ani a abandonat filmările după ce a fost confruntată legaat de aventura ei chiar de către echipa acestei producții, în timp ce se aflau la Roma, în noiembrie anul trecut. Dar cine a fost oare amanta ei? Nimeni alta decât una dintre colegele sale din „The Real Housewives”, pe nume Brandi Glanville, în vârstă de 47 de ani, fosta soție a actorului Eddie Cibrian. Pesemne că aceasta ar putea fi o alegere greșită, de vreme ce Brandi este renumită pentru cheful de scandaluri mondene, pe care însăși le provoacă, preferând de fiecare dată să-și spele rufele în public. Odată începută aventura fierbinte, probabil că ar fi trebuit să se gândească dacă micul ei secret va fi în siguranță.

Cele două femei ar fi fost amante

Cele două femei ar fi fost împreună încă de la începutul lunii 2019 și până la jumătatea aceluiaș an. Atunci, Denise i-a explicat lui Brandi că are un mariaj deschis cu soțul ei, Aaron Phypers, iar ruptura ar fi pornit de la faptul că aceasta ar fi mințit. ”Denise a pretins că are un mariaj deschis, dar nu era aşa, iar asta l-a rănit profund pe Aaron„, a declarat o sursă apropiată de Richards.

La sfârșitul lunii trecute Denise Richards a revenit în prim plan, afirmând că nu a părăsit producția, în timp ce Brandi i-a replicat pe Twitter cu mesaj, pe care l-a șters apoi. ”Poate că sunt măritată cu un bărbat, dar tot îmi este permis să-mi placă …”, a scris aceasta, făcând referire la Denise Richards. Însă purtătorul de cuvânt al lui Denise Richards a negat orice existență a legăturii celor două. ”Denise a fost şocată să afle povestea răspândită de Brandi”, a spus un prieten al lui Richards. ”Ea spune că aşa ceva n-a existat. Iar asta a încheiat prietenia dintre ele!” Reamintim că Denise Richards a fost căsătorită în trecut şi cu actorul Charlie Sheen.