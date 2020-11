Dezastrul economic bate la ușa românilor. Mii și mii de oameni ajung pe străzi

Dezastrul economic bate la ușa românilor. Zecii de mii de oameni vor ajunge pe drumuri după ce circa jumătate din locurile de muncă din domeniul HoReCa vor fi pierdute. Din totalul locurilor de muncă din HoReCa, 200000 de posturi, jumătate vor dispărea până la sfârșitul acestui an.

Aproximativ jumătate din cele 100000 de locuri de muncă din HoReCa dispar până la sfârșitul acestui an, din cauza restricțiilor impuse din cauza epidemiei de coronavirus, scrie agerpres.ro.

„Ne-am pus şi noi această întrebare (a numărului locurilor de muncă pierdute în HoReCa de la debutul restricţiilor, n.r.), am cerut acum o săptămână la Guvern această statistică şi nu am primit-o. De asta mă abţin să vă dau cifre, ceea ce pot să spun însă este că din aşteptările noastre cifrele sunt considerabile. Plus că s-a terminat şi sezonul, erau multe hoteluri sezoniere care-şi prelungeau activitatea peste iarnă şi nu mai fac acest lucru acum.

Numărul de angajațor va scădea în același ritm cu industria HoReCa

Deci mi-e teamă că din cei aproape 200.000 de oameni pe care îi avem angajaţi în mod direct şi alţii angajaţi în activităţi conexe, de evenimente şi altele, eu cred că în contextul măsurilor actuale şi a ajutorului actual, aşa cum industria a scăzut cu 65%, cel puţin aşa va scădea şi numărul de angajaţi„, a declarat Dragoş Anastasiu, purtător de cuvânt al Alianţei pentru Turism (ApT). Întrebat ulterior dacă calculul indică peste 100.000 de locuri de muncă dispărute, Dragoş Anastasiu a confirmat cifra.

„Aşa pare. Dacă o industrie scade într-un an de zile cu să zicem 65%, la hoteluri chiar cu mai mult, la restaurante ceva mai puţin, atunci din ce să plăteşti oamenii? Nu ştiu din ce. Măsurile care au venit – şomajul tehnic, sprijinul de 41,5%, acestea au ajutat pentru menţinerea locurilor de muncă, dar acum? Când şi-a pierdut lumea speranţa? Când până în aprilie anul viitor este pierdere de speranţă totală? Sunt şase luni! Ce faci? Mi-e teamă că vom vedea… vom fi şi văzut în ultimele două săptămâni o accelerare a şomajului. Acestea sunt deducţii logice. Din păcate suntem în ţara în care nu ne bazăm pe cifre care vin rapid, ele vin târziu„, a menţionat purtătorul de cuvânt al Alianţei pentru Turism.

Guvernul va anunța cifrele oficiale

În plus, acesta a arătat că patronatele din HoReCa nu centralizează ele numărul locurilor de muncă pierdute, însă Guvernul trebuie să publice în curând cifrele oficiale.

„Nu avem (în interiorul organizaţiilor patronale din HoReCa cifre despre numărul de locuri de muncă pierdute în domeniu în urma restricţiilor, n.r.). Aici este şi o problemă de Consiliul Concurenţei, care e foarte atent la ce date schimbăm noi între noi, şi atunci ne cam ferim să întrebăm ce face fiecare. Dar aşteptăm datele oficiale de la Guvern, care ar trebui să vină foarte repede„, a adăugat Dragoş Anastasiu.

Informațiile concrete vor fi făcute publice la sfârțitul lunii noiembrie

Preşedintele FIHR, Călin Ile, la rândul său, a confirmat că patronatele din HoReCA se aşteaptă să piardă peste 100.000 de angajaţi în anul curent în urma restricţiilor impuse în contextul epidemiei de coronavirus. „Nu avem cifre exacte, din păcate am făcut o solicitare la Ministerul Muncii dar nu ni s-a răspuns încă. Eu mă bazez pe un chestionar pe care l-am făcut în rândul membrilor şi care spuneau că până la finalul anului 40% din angajaţi vor fi concediaţi dacă statul nu vine cu un ajutor de stat consistent, ceea ce nu s-a întâmplat.

Dacă vorbim de 40% din cei 200.000 de angajaţi direcţi din industrie, deja vorbim de 80.000 de oameni. Deci acestea ar fi estimările bazate pe un chestionar făcut de noi cu Cushman&Wakefield, undeva în august. Acest studiu era în august, de atunci datele problemei s-au intensificat, deci şi eu estimez că vor fi în jur de 100.000 de şomeri din industria noastră directă, ca rezultat al pandemiei. Undeva pe la finalul lunii vom avea şi aceste informaţii concrete. Acum mergem pe estimări în care suntem la unison pe undeva la 100.000 de locuri de muncă pierdute„, a afirmat Călin Ile.