Arată ca o adolescentă, dar este mămica unui băiat de 13 ani. Geanina Ilieș și fiul său, imagini care au cucerit fanii

Geanina Ilieș a rămas în vizorul fanilor, cu toate că a renunțat deja de o bună bucată de vreme la pupitrul de la Observator. Deși a plecat din vizorul camerelor de flmat, a continuat să aibă grijă de felul în care arată, mai ales că are acasă un adolescent în toată regula pe care trebuie să-l facă mândru, dar și pentru noua oportunitate primită de la producătorii show-ului „Gospodar fără pereche”.

Geanina Ilieș este mândra mămică a unui adolescent în toată firea. Cu toate că fosta prezentatoare de știri arată ca o tânără de 20 de ani, aceasta are un copil în vârstă de 13 ani. Deși a renunțat la pupitrul de la Observator cu multă vreme în urmă, Geanina a continuat să aibă grijă de ea, iar la fiecare apariție să întoarcă toate capetele. Vedeta urmează acum să facă parte din proitectul început de Anamaria Prodan.

Ea îi va lua locul în cadrul show-ului „Gospodar fără pereche”. Patrick are 13 ani, așa că se află la o vârstă delicată. Majoritatea adolescenților au o perioadă în care se închid în ei sau nu mai comunică la fel de bine cu părinții pentru că vor să se cunoască mai bine pe ei. Ei bine, nu este și cazul fiului băiatului vedetei.

„Acum, în ultima perioadă, culmea, mă așteptam să fie mai detașat de mine, dar este mai apropiat. E foarte mămos. Nu pot să vă povestesc tot ce vorbim, pentru că este deja mare, citește presa, mă vede și sunt secretele noastre, dar sunt destul de mature și sănătoase. Sunt alături de el în tot ceea ce face. Nu am simțit niciodată o greutate să-mi cresc copilul singură, pentru că am avut familia aproape, iar Patrick s-a bucurat de dragostea fiecărui membru al familiei. Mama a fost cea care m-a ajutat întotdeauna și încă mă ajută atunci când sunt ocupată cu jobul sau când plec la evenimente. Îi sunt recunoscătoare. Nu am apelat la bone. M-am căsătorit la 22 de ani și am divorțat la 24. Fiecare etapă a vieții noastre ne maturizează, ne face mai responsabili, mai intelepti. Pentru mine cel mai frumos moment a fost atunci cand l-am adus pe lume pe Patrick. M-a maturizat”

Geanina Ilieș