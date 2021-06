Detaliul secret despre Monica Anghel pe care chiar ea l-a divulgat. Îți vine să crezi că făcea asta? (exclusiv)

Fanii Monicăi Anghel au fost surprinși de cele auzite recent. Chiar aceasta a divulgat un detaliu neașteptat. Ce făcea artista și nimeni nu știa? Vedeta a trecut printr-o drama de neimaginat.

Monica Anghel a venit cu câteva mărturii în fața fanilor pe care doar apropiații săi le știau. Aceasta este născută pe data de 1 iunie, iar cu o zi înainte artista a ținut să se confeseze și să divulge drama imensă prin care a trăit.

Artista a vorbit despre copilăria sa plină de necazuri și despre fiul acesteia. Din păcate, totul a început când la nici 6 ani a trecut printr-un eveniment pe care mulți români și-l amintesc cu groază – cutremurul din 1977.

Trei ai mai târziu, casa în care crescuse a fost demolată chiar sub ochii ei: „Pentru casa aceasta, dărâmată de comuniști, noi am primit, la schimb, un apartament în cartierul Militari. Mutarea a fost cumplită.

Blocul nu era gata și țin minte că m-am dus să duc gunoiul, iar când am revenit în baie, ca să mă spăl pe mâini, mi-a trecut peste picior un șobolan. Țin minte că m-am speriat cumplit, am plâns o oră.”

Ulterior, familia vedetei s-a mutat la Unirii, acolo unde avea și curte unde se putea juca în voie. De asemenea, o parte din copilărie desigur că a petrecut-o la țară, la bunici, unde se bucura în voie de natură și de lucrurile simple.

”Simțeau nevoia să pună mâna pe mine, iar acest lucru mă scotea din minți. Îi băteam și abia apoi îi întrebam de ce au pus mâna pe mine! Am făcut multe năzbâtii cu verișoara mea, Clara. Îi luam hainele, pantofii și fardurile mamei și le puneam pe noi! Pentru asta, mama nu ne certa, dar au fost vremuri când am luat bătaie și cu biciul de la ea. Am vrut să sculptez ceva și mi-am ”sculptat” mâna, de sus până jos. Acesta a fost un moment în care am luat o bătaie zdravănă”

Monica Anghel (Sursa: impact.ro)