Ce a făcut Monica Anghel la 3 săptămâni de la moartea soțului său. Imaginile sunt dovada clară (exclusiv)

Monica Anghel a trecut prin momente dificile, după moartea fostului ei partener de viață. Andrei Carandino, primul ei soț, a murit din cauza unor probleme cardiace la vârsta de 61 de ani. Vestea că bărbatul care i-a fost alături 11 ani din viață a trecut la cele sfinte a debusolat-o pe faimoasa artistă, care pare să nu-și revină din șoc.

Chiar dacă destinul le-a separat drumurile în anul 2005, Monica Anghel și Andrei Carandino păstraseră o relație de prietenie în onoarea anilor de căsnicie pe care i-au petrecut împreună. Se pare că dorul de fostul ei partener de viață s-a reaprins în momentul în care vestea decesului primului ei soț i-a ajuns la ureche.

Deși s-au despărțit în 2005, fiecare ajungând să-și refacă viața alături de alt partener, regretatul medic Andrei Carandino și Monica Anghel au rămas în relații bune. Ba mai mult de atât, cântăreața se sfătuia destul de des cu Andrei și Ingrid Carandino, ambii fiind medici la Spitalul Clinic de Urgență Bagdasar-Arseni din Capitală.

„Am fost la Andrei și Ingrid Carandino, care-mi sunt foarte buni prieteni, sunt medici esteticieni și am încredere deplină în ei. Am și cumpărat o fiolă de botox și Andrei s-a uitat la mine și mi-a zis să mă încrunt, am făcut în toate felurile, după care mi-a zis să plec, că nu-mi trebuie așa ceva. O să vedem. Dacă, la un moment dat, o să mi se năzare să fac lucrul ăsta, o să-l fac, dezvăluia artista în urmă cu câțiva ani.”, a declarat Monica Anghel, conform celor de la Impact.