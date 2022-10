Detaliul secret care s-a aflat despre Dan Negru. Teo Trandafir a făcut dezvăluirea inedită spunând ce nu ar putea să facă niciodată îndrăgitul prezentator de la Kanal D. Toate amănuntele interesante, în rândurile de mai jos ale articolului.

Teo Trandafir și-a spus părerea vizavi de succesul lui Dan Negru în televiziune. Teo a spus ce nu este capabil Dan Negru să facă vreodată, concluzie trasă în urma discuțiilor pe care cei doi colegi de breaslă le-au avut.

Astfel, Dan Negru, om de televiziune cu zeci de ani de experiență, a recunoscut în fața lui Teo Trandafir ce nu va putea să facă vreodată. Dan Negru a spus că nu va putea să facă vreodată emisiunile pe care le face Teo Trandafir, emisiuni de autor.

„Eu am mers întotdeauna pe rețeta clasică, pe ce am știut să fac, pe ce mi-a lăsat Dumnezeu, am mers din mine și m-am cărat pe mine în spate prin deșert. N-am vrut niciodată să fiu înaintea mea prin deșert. Lăsați, mai bine mă car eu pe mine prin deșert!

Am făcut lucruri clasice pe care nu le regret, într-adevăr nu sunt om de format. Și mi s-a și spus asta în repetate rânduri. Eu sunt un om de emisiune de autor. În momentul în care m-ai băgat într-un format, m-ai încleștat.