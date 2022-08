Detaliul observat imediat de fani la Larisa Drăgulescu. Ce s-a văzut în una dintre fotografiile postate pe internet. Foto

Larisa Drăgulescu, fosta soție a lui Marian Drăgulescu, este o prezență constantă pe rețelele sociale. Ea postează adesea poze cu diverse schimbări de look, iar fanii o răsplătesc cu complimente. În una dintre fotografiile postate pe Internet, fanii au putut observa un anumit detaliu. Despre ce anume este vorba.

Larisa Drăgulescu își ține la curent fanii cu noile „ajustări”. Atentă la look-ul său, fosta soție a lui Marian Drăgulescu a trecut, de-a lungul timpului, prin mai multe transformări în ce privește aspectul fizic.

În una dintre cele mai recente fotografii postate pe rețelele sociale, fanii au putut vedea cea mai recentă „ajustare”. Ea și-a făcut un nou tatuaj de mari dimensiuni, care îi vine până între sâni, care se continuă cu un alt tatuaj mai vechi. Larisa Drăgulescu a postat pe Facebook imagini de la „facerea” acestui tatuaj, arătându-se încântată de mâna fină și dibace a artistului tatuator.

În urmă cu câteva luni, Larisa Drăgulescu a făcut o serie de mărturisiri mai puțin știute. Ea a recunoscut că a lucrat ca escortă și că actualul soț i-a fost client într-un club din Germania. Larisa Drăgulescu a mai dezvăluit că decizia de a lucra ca escortă i-a aparținut în totalitate.

„Am fost escortă. Nu am fost forțată de nimeni să fac nimic. Am făcut numai cum am considerat eu că este bine. Mergeam în cluburi cu fel și fel de persoane potent financiare, îi însoțeam în diverse locuri. Ca să faci bani cu adevărat trebuie să faci mai mult de asta. Nu stăteam doar la masă cu ei, pur și simplu… eram partenera lor pentru o seară, două sau trei.

Chiar și o lună am fost la cineva. Pericolul îl simți în fiecare zi. În Germania am făcut același lucru. În Germania m-am simțit puțin mai protejată, pentru că acolo este cu acte în regulă.

Tu, ca fată, nu știi niciodată ce client vine, cum este… Nu ai de unde să știi. Se poate întâmpla orice. Nu am pățit niciodată nimic. Am fost pe punctul de a mi se întâmpla la început. Dacă nu eram inteligentă, puteam să fiu ca alte fete”, a declarat Larisa, într-un interviu acordat emisiunii În oglindă.