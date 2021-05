Detaliul neștiut despre Adela Popescu. Doar fanii adevărați au aflat asta despre ea

Fanii au aflat un lucru interesant despre Adela Popescu. Ce detaliu neștiut a ieșit acum în prim-plan despre cunoscuta și iubita prezentatoare de televiziune de la emsiunea „Vorbește Lumea”

Detaliul descoperit despre Adela Popescu. Ce nu știau mulți fani despre ea?

Toată lumea o cunoaște, toată lumea o iubește și abia o așteaptă să preia din nou frâiele emisiunii pe care o moderează alături de Gabriel Coveșanu. Celebra prezentatoare de televiziune se află deja de ani buni în vizorul românilor, încă de cand toți o îndrăgeau în rolurile din cele mai cunoscute telenovele de la postul Acasă TV.

Artista se bucură de o viață superbă. Are o carieră de ividiat, talente cu carul, e o mămică fericită și are parte de una din cele mai frumoase și longevive relații din showbiz-ul românesc.

Poate chiar mulți fani nu știu acest detaliu despre ea, dar numele vedetei din buletin este Adela Elena Popescu. Blondina are 34 de ani și s-a născut în satul Șușani, județul Vâlcea.

A participat la un casting care i-a schimbat viața, iar mai apoi a ajuns să fie recunoscută în toată țara datorită rolului din proiectul „Lacrimi de iubire”: ”Sunt recunoscator pentru aparitia in telenovele.

Am invatat sa nu mai bag in seama ce vorbeste lumea, acele pareri vin din frustrari. M-am despartit de Adela Popescu pentru ca s-a terminat, s-a dus, s-a consumat. Drumurile s-au despartit, ea a ramas in sistemul ala si eu am mers mai departe. Separarea joburilor a fost un factor. E un mediu in care traiesti si se consuma acea relatie.”, declara Dan Bordeianu după despărțirea de Adela Popescu.

Cum l-ar putea chema pe cel de-al treila băiețel al vedetei?