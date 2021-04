Ce a făcut Adela Popescu după ce a încheiat concediul. Cererea către Radu Vâlcan

Adela Popescu și Radu Vâlcan și-au încheiat concediu în Egipt cu copiii, dar ”poftele” graviduței pentru vacanțe nu s-au sfârșit aici. Vedeta a anunțat că urmează să își facă din nou bagajele, de data aceasta într-un mic sejur de Paște.

Adela Popescu, cerere către Radu Vâlcan imediat după ce a încheiat concediul

„Gata vacanța!! A fost foarte, foarte frumos. Ne-am și relaxat, am înotat, am mâncat bun, am dormit bine, am povestit, am ascultat muzică și nu am simțit nicio clipă că suntem depășiți de situatie, așa cum ni se intampla uneori-foooarte rar- cu cei doi “terorei” în deplasări.

Dar nu suntem triști pentru că urmează mini vacanța de Paște, pe care o așteptăm cu toții. Gata, despachetăm, facem băiță și băgăm băieții la somn și poate mă cinstește și pe mine soțul cu o bere fără alcool. 🙂 @raduvalcan #egipt #familytime”, a notat Adela Popescu, în descrierea unor imagini din vacanță.

Vedeta este însărcinată pentru a treia oară

Adela Popescu urmează să devină mamă pentru a treia oară. Actrița mai are doi fii alături de soțul ei, Radu Vâlcan, pe Alexandru, de 4 ani, și pe Andrei, de 2. Anunțul a fost făcut în cadrul emisiunii ”Vorbește lumea”, a cărei gazdă a fost. Tot atunci, vedeta a mărturisit că se retrage de la cârma show-ului. Cea care a înlocuit-o a fost Lora.

„Acest bebeluș este foarte important. Am hotărât să mă retrag, dar nu te las singur [pe Cove]. Rămâi cu Lora. (…) Ce-am eu în burtică este o responsabilitate foarte mare. A fost o decizie foarte grea de luat

Ea prezenta emisiunea de zi alături de Cove din anul 2016. „Da, într-adevăr, va rămâne mai devreme acasă. Este și perioada aceasta destul de agitată cu pandemia. Încercăm să ne protejăm pe noi, pe bebeluș, pe copii, pe cei în vârstă cu care interacționăm aproape zilnic. Sunt mai multe motive pentru care a ales să rămână acasă până se liniștesc lucrurile

