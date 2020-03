Detaliul despre Klaus Iohannis pe care puțini îl știu. Ce au vrut părinții să scrie în certificatul de naștere

O situație birocratică extrem de greoaie a făcut ca numele președintelui Klaus Iohannis să rămână scris greșit pentru totdeauna. E un lucru mai vechi, despre care președintele a amintit și în cartea sa, Pas cu pas.

„Nu mi s-a părut necesară, e o procedură birocratică ceva mai complicată și chiar dacă cunosc pe cineva la primărie am preferat să las lucrurile așa”, scria Iohannis, care a insistat asupra ideii că e cetățean român, că e român și că nu are nicio altă naționalitate.

„Sunt cetățean român get-beget și numai cetățean român. Nu am avut și nici nu mi-am dorit o altă cetățenie. Bănuiesc că lumea a crezut că am cetățenie germană, ceea ce nu este cazul. Nu am dorit-o, nu mi-o doresc, sunt foarte mulțumit cu cetățenia mea română”, a scris acesta.