Detaliile neobservate de la candidatura Gabrielei Firea. Cum au apărut Petre Roman și Dumitru Dragomir

Luni, Gabriela Firea, candidat pentru un nou mandat la primăria Capitalei, a prezentat candidații PSD pentru consiliul General al Municipiului București.

Lista a fost deschisă de fostul premier al României din anii 1990 – 1991, Petre Roman. Pe listă se mai numără fostul președinte LPF, Dumitru Dragomir, fostul selecționer al echipei naționale de fotbal a României, Anghel Iordănescu, fosta canotoare Elisabeta Lipa și fostul antrenor de fotbal Cornel Dinu.

“Susțineam un nou mandat pentru Gabriela Firea, pentru primarul general. Acum nu se mai pune problema să stau pe margine, să observ ce se întâmplă și să dau sfaturi. M-am decis să intru și să fac ceva pentru bucureșteni. Sunt bucureștean get-beget, m-am născut în București, școala elementară, gimnaziu, liceu, universitate.

Am devenit cadru didactic la Universitatea Politehnica, am muncit ca profesor 45 de ani în București. E vorba și de meseria mea, cea de profesor, de om de știință în domeniul fizicii, apelor și atmosferei. Știu ce este urbanism, ce e de făcut în ce privește urbanismul din București. Împreună cu dânsa, în 1996, lucram la Partidul Democrat. Am avut niște alegeri foarte frumoase, am câștigat. Era purtătorul de cuvânt al PD, prin urmare suntem vechi camarazi”, a spus Petre Roman.