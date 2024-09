Detalii surpriză din culisele Asia Express. Ce nu se dă la TV: “N-am mai văzut niciodată până acum”

Asia Express, una dintre cele mai urmărite emisiuni de pe micile ecrane, oferă o provocare constantă nu doar concurenților, ci și echipelor de producție și filmare. În spatele camerelor, situațiile dificile și imprevizibile sunt la ordinea zilei, iar telespectatorii nu văd întotdeauna toate provocările prin care trece echipa de filmare.

Mona Segall, producătoarea show-ului, a mărturisit că Thailanda este o destinație specială pentru echipa Asia Express. În primul sezon, nu au reușit să exploreze în detaliu această țară fascinantă, dar au revenit în sezoanele următoare pentru a filma probe spectaculoase.

Cu toate acestea, temperaturile ridicate și condițiile climatice dificile au făcut din această locație una dintre cele mai solicitante destinații pentru echipa de producție.

Echipa de filmare a povestit că temperaturile extreme din Thailanda au fost una dintre cele mai mari provocări. Un cameraman a dezvăluit că au fost nevoiți să îndure temperaturi de peste 37-38 de grade Celsius și să consume cantități uriașe de apă pentru a rezista la căldura toridă.

”Pur și simplu am băut minimum 10 litri de apă pe zi. Ne-am dat cu creme de soare, deja ne-am ars pe față, pe membre, pe unde am fost descoperiți, cu toate că ne-au dat o cremă de protecție care are factor de protecție 110%. N-am mai văzut niciodată până acum, dar tot ne-am ars”, a spus acesta.