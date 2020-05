Deși au părăsit Marea Britanie, Meghan Markle și Prințul Harry sunt încă în lumina reflectaorelor. Cei doi se pregătesc de lansarea biografiei lor.

Detalii picante în autobiografia lui Meghan Markle. Ce dezvăluie soția prințului Harry în cartea sa

Reamintim că la începutul lunii aprilie, Meghan Markle și Prințul Harry au renunțar la rolurile lor de seniori în cadrul familiei regale. La acea dată se aflau deja la mii de kilometri depărtare față de locul unde Harry a crescut. Cei doi au început o nouă viață pe pămân american, iar viața lor nu mai seamănă deloc ca cea de acum câteva luni, când se bucurau de anumite privilegii. Dar au vrut să trăiască diferit.

Cei doi locuiesc aacum în Los Angeles, iar prima lor apariție semnificativă a fost pe data de 16 aprilie, când foștii duci de Sussex au fost fotografiați împărțind mâncare rezidenților bolnavi cronici din zona West Hollywood din L. A., după ce s-au înscris ca voluntari în organizația Project Angel Food.

Două zile mai târziu, Meghan și Harry au fost fotografiați în timp ce-și plimbau cei doi câini pe străzile din Los Angeles. Aceștia au purtat și batice la gură, pentru protecție sanitară, devenită obligatorie în Los Angeles din cauza pandemiei de coronavirus.

Acum, Meghan Markle și prințul Harry revin chiar și cu o biografie. Fosta ducesă și-ar dori să-și spele imaginea cu orice preț, în special că de-a lungul aparițiilor i-a fost conturat un portret de divă. Ea speră ca această carte să fie publicată cât mai curând, în speranța că amănuntele dezvăluite vor reuși să o pună într-o lumină favorabilă.

”Finding freedom” – o carte care va spune tot

În cartea cu pricina, cei doi vor detalia și motivele pentru care au părăsit Casa Regală, iar biografia se va numi: „Finding freedom: Harry, Meghan and the Making of a Modern Royal Family”. Cartea va purta semnătura jurnaliștilor Omid Scobie şi Carolyn Durand și urmează să fie lansată, la nivel mondial, pe data de 11 august 2020.

De asemenea. Meghan Markle speră să scoată la lumină adevărata ei viață și cât de greu i-a fost să se acomodeze cu noul statut, dar și să renunțe la titlul de ducesă.

„Crede că paginile din carte vor face lumină şi vor arăta lumii că nu au avut altă alegere decât aceea de a părăsi familia regală. Meghan doreşte ca cititorii să înţeleagă faptul că viaţa ei nu a fost numai lapte şi miere. Cel mai mult visează ca imaginea ei de divă pretenţioasă să fie distrusă odată pentru totdeauna. O doare faptul că se zvoneşte că a fost răutăcioasă cu angajaţii de la Casa Regală, iar cartea îi dezvăluie şi partea umană, plină de sensibilitate”, a precizat un apropiat al publicaţiei britanice dailymail.co.uk.