Detalii noi din dosarul Ioanei Băsescu. Ce i-a putut face iubitului ei, de frică: ”Asta era ultima”

Noi detalii din dosarul alegerilor prezidențiale din 2009 au apărut. Astfel, procurorii DNA au interceptat o ceartă între Ioana Băsescu și fostul ei iubit, Giovanni Francesco.

Aceștia au avut o discuție în contradictoriu, după ce Giovanni Francesco a primit o citație de la Fisc ca să motiveze anumite sume de bani ce au trecut prin firmele sale.

Așadar, Ioana Băsescu și Giovanni Francescu s-au certat grav, iar femeia l-a pus pe acesta să își dea cămașa jos ca să demonstreze că nu are microfoane montate. Ea l-a controlat pe fostul iubit de microfoane.

Acestă conversație apare și în motivarea sentinței, document obținut de Realitatea Plus. De menționat este că această discuție a fost folosită în dosarul în ce privește finanțarea campaniei electorale pentru alegerile prezidențiale din anul 2009.

”Fostul iubit: De la fisc, să le dau nişte hârtii şi nişte justificări de cheltuieli. Din noiembrie 2009 cu nişte firme care s-a întâmplat ce s-o fi întâmplat atunci. Şi nu ştiu ce să fac.

Ioana Băsescu: Şi eu ce să fac?

Fostul iubit: Păi, nu ştiu că astea sunt din 2009, din decembrie, noiembrie campanii şi aşa mai departe iar ăştia… eu m-am uitat ce hârtii am găsit acolo sunt nimic, înţelegi? O să mă întrebe „Ce ţi-au prestat? Ce ţi-au făcut ăştia?”. Eu ce să le dau lor?

Ioana Băsescu: Nu ştiu, da\” eu nu ştiu. (…) Auzi, ştii ceva… Când ai încasat nişte bani…

Fostul iubit: Ce bani am încasat eu? Păi, am încasat nişte bani pe care i-am dat mai departe, toţi. Înţelegi? Mai au rămas…

Ioana Băsescu: Da\” cine te-a pus, mă, să te bagi?

Fostul iubit: Da, m-am băgat eu aşa flower-power?

Ioana Băsescu: Da, tu… Aminteşte-ţi cum stăteai la sediu, cu zilele!”, mai reiese din interceptări.