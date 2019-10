Detalii necunoscute despre Christian Sabbagh! Jurnalistul de la Kanal D este tatăl a 4 copii

Christian Sabbagh poate fi urmărit la pupitrul Știrilor Kanal D, în fiecare weekend, dar puțini știu cum arată viața sa când nu se află în lumina reflectoarelor. Jurnalistul de origine libaneză este tatăl a 4 copii, iar zilele sale decurg cum nu se poate mai frumos și, totodată, palpitant, alături de micuții lui.

Detalii necunoscute despre Christian Sabbagh

Christian Sabbagh are doi copii din urma căsniciei cu Louise: Yasmine Anne Marie și Eduard(19 ani). De curând, jurnalistul s-a căsătorit religios, în mare secret, cu Iulia, femeia care i-a dăruit alți doi copii: Christian Jr. (1 an) și Anais. Astfel, jurnalistul se poate considera un om bogat și împlinit. Prezentatorul Știrilor Kanal D se implică activ în viața copiilor săi, deși nu are prea mult timp liber.

De altfel, aici intervin și disonanțele, căci nici timp nu e și nici copiii nu sunt la aceleași vârste, astfel că, în vreme ce anii trec, totul devine mai dificil. Dacă Yasmine și Edi, copiii cei mari ai prezentatorului TV, sunt la vârsta la care își doresc mai multă independență și își petrec timpul mai mult cu amicii lor, cei mici au nevoie constantă de atenție.

”În living nu mai avem covoare”