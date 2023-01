Detalii nebănuite despre fostul soț al Ramonei Olaru. Cum a aflat asistenta de la Neatza că a fost înșelată în timpul mariajului

Ramona Olaru este în prezent una dintre cele mai urmărite vedete din showbiz-ul românesc, ea fiind asistentă de ani buni la emisiunea matinală Neatza cu Răzvan și Dani. Puțini știu, însă, că înainte de a fi pe micile ecrane, blondina ducea o viață liniștită, alături de soțul ei, Bogdan Olaru.

Ramona Olaru a trecut prin multe momente dificile până la vârsta de 30 de ani! Asistenta de la Neatza a avut o viață amoroasă complicată. Înainte de a deveni celebră, ea a fost măritată timp de trei ani cu Bogdan Olaru.

Din nefericire, în 2019, cei doi au divorțat. Ulterior, Ramona Olaru a dezvăluit că fostul ei partener o înșela de ceva timp. Ea a aflat cu stupoare, de pe Instagram, că femeia cu care bărbatul și-a refăcut viața după divorț era aceeași cu care o înșelase în timpul căsniciei.

Atunci când au semnat actele de divorț, Bogdan Olaru i-a mărturisit Ramonei că nu vrea să se mai căsătorească vreodată. Surpriza, însă, a venit la șase luni de la despărțirea de fosta asistentă tv. Bogdan Olaru și-a cerut în căsătorie iubita cu care era din timpul mariajului cu blondina.

Au trecut cred că o săptămână sau două până am văzut pe Instagram „Hey, am spus Da!” de la viitoarea lui soție și apoi noi eram despărțiți de șase luni și la fel am văzut pe Instagram și a spus „Happy 1 year together” ei doi (n.r. cei doi au sărbătorit un an de relație)”, a povestit Ramona Olaru într-un interviu acordat la scurt timp după divorț.

La scurt timp de la divorț, Ramona Olaru a început o relație cu Cuza de la Noaptea Târziu. Cei doi au fost împreună timp de doi ani, însă în cele din urmă au ajuns la despărțire. După separare, cei doi au păstrat o relație strict profesională.

În prezent, Ramona Olaru se iubește cu Cătălin Cazacu, care a și cerut-o în căsătorie. Înainte de a forma un cuplu, aceștia au fost prieteni foarte buni.

„Noi suntem din 2018 prieteni foarte buni, am petrecut enorm de mult timp împreună în toți anii aștia. Suntem prieteni, asta e mișto la noi, că noi suntem prieteni și când cunoști un om prin baza unei prietenii mai devreme sau mai târziu îți place sau nu de el. Am ajuns să ne apropiem, mai ales că în ultima perioadă suntem singuri amândoi. Petrecând timp împreună am ajuns să ne apropiem. N-a fost o chestie gândită, s-a întâmplat.

La nunta mea, am zis că mă distrez. Lucrăm la două televiziuni diferite și e greu să plecăm undeva acum. Săptămâna viitoare eu plec în Grecia, pe barcă. Mi-aș fi dorit să vină cu mine. Am călcat în străchini până la vârsta asta încât nu mai am străchini. Mi-a ajuns. E foarte mișto ce se întâmplă acum”, spunea Cătălin Cazacu la „Teo Show”.