Obiectele pe care Ramona Olaru nu le cumpără niciodată. Mulți o vor aprecia și mai mult

De când a intrat în echipa matinalului de la Antena 1, superba blondă și-a câștigat imediat simpatia și aprecierea publicului. Mereu sinceră, asumată și cât se poate de directă, Ramona Olaru a dezvăluit, în exclusivitate pentru jurnaliștii redacției Playtech Știri – Ego.ro, care sunt obiectele pe care nu le cumpără niciodată.

Frumoasa prezentatoare de la Antena 1 nu a ascuns niciodată faptul că a crescut într-o familie modestă, din mediul rural și că a învățat de la o vârstă fragedă ce înseamnă să muncești pentru tot ce are.

Nu a fost un copil răsfățat. Ramona Olaru a dezvăluit, într-un interviu acordat în exclusivitate jurnaliștilor redacției Playtech Știri – Ego.ro că în momentul în care a împlinit vârsta majoratului, nu a avut nici măcar o petrecere.

„Deja știe foarte multă lume că sunt o fată crescută la fermă, cu părinți care nu au avut posibilități și atunci nu am primit astfel de cadouri niciodată. Nici nu am avut petrecere de 18 ani. Adică pentru ce să primesc un astfel de cadou dacă nu a fost petrecere? Niciodată nu am primit de la părinți ceva simbolic de genul acesta. Nici scump, nici ieftin, de niciun fel.

Doar de când fac eu banii mei, fac câte o petrecere de ziua mea, dar nu fac ceva exagerat. De fiecare dată fac o masă cu prietenii apropiați. Prieteni apropiați…amici, pentru că eu nu am prieteni foarte apropiați. Mulți”, a declarat prezentatoarea TV, pentru Ego.ro.