Cauza morții lui DJ Pascal. Ce au descoperit medicii la autopsie

Decesul lui Dj Pascal a fost unui șocant. Decesul său brusc a trezit suspiciuni și nenumărare întrebări în rândul fanilor și familiei pe care numai medicii le-au putut clarifica. Ce au descoperit specialiștii la autopsie?

Ccauză deces Dj Pascal. Descoperirile medicilor la autopsie

Fanii și familia celebrului dj. Pascal au avut parte de o veste șocantă. Aceștia au fost anunțati că bărbatul a fost găsit mort în camera sa dintr-un hotel din Pitești. Cei care au descoperit vestea tragică au fost chiar angajații hotelului. Artistul e cunoscut și sub numele de Pascal di Fazio, avea 62 de ani, iar recent a fost văzut pentru ultima oară în viață, în cartierul Trivale.

Bărbatul nu a mai răspuns la telefon, iar un angajator al hotelului s-a dus în cameră să verifice dacă totul este în regulă. Acesta a descoperit ulterior că artistul zăcea fără viață pe podeaua din cameră. Vedeta era închisă în cameră din interior, iar banii pe care îi avea la el erau neatinți, informație care exclude un jaf.

Primele cercetări de la fața locului arată că trupul cântărețului nu prezenta nici nicio urmă de violență, ceea ce indica la moment o moarte pe cale naturală. Unul din cei care au făcut publică vestea cumplită a fost un om de afaceri din Constanța, Levent Beghim, bun prieten cu artistul: ”Dumnezeu să-l ierte! Adio, prieten drag Pascal”, a scris afaceristul duminică seara.

„Astăzi am primit verdictul medicilor legiști”. Ce detalii se cunosc despre înmormântare?

Mai mulți internauți au scris un ultim mesaj pentru solist. “Dj-ul copilăriei”: ”Offffff, am avut ocazia să îl cunosc, un om cu un caracter extraordinar: Dumnezeu să te odihnească în pace!”, ”Nu-mi vine să cred… Dumnezeu să îl ierte”, au transmis fanii artistului. Medicii legiști au stabilit cauza decesului în urma necropsie – infarct miocardic.

„Astăzi am primit verdictul medicilor legiști. Cauza decesului este infarct miocardic. Referitor la cele ce vor urma, respectiv înmormântarea și locul, lucrurile sunt destul de complicate.Pascal este la morgă momentan, așteptăm să vorbim cu familia, mama și sora lui din Franța. Trebuie să facem procură cu ei ca să-l putem ridica. Până nu se fac toate demersurile, nu avem detalii despre înmormântare”, au declarat câțiva apropiați ai artistului, pentru click.ro.

„Nu am cum să mi-l închipui decât vesel și petrecând”

”Greu de spus acum, nu am cum să mi-l închipui decât vesel și petrecând. Am făcut multe petreceri împreună. Am crescut și mergeam la discotecă pe vremea când el punea muzică și am ajuns să ne distrăm amândoi la pupitru. Probabil Dumnezeu avea nevoie de un DJbun”, a declarat Cătălin Cazacu pentru Click! Cătălin Cazacu a fost unul dintre prietenii foarte buni ai cunoscutului DJ.