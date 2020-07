Detalii de ultimă oră despre bătaia dintre Manuela de la Puterea Dragostei și Loredana Chivu. Ce s-a întâmplat imediat după incident

Ce s-a întâmplat, de fapt, în clubul de fițe în care s-au aflat Manuela de la Puterea Dragostei și Loredana Chivu? Detalii despre evenimentul care a trezit nenumărate întrebări în rândul cunoscuților celor două femei.

Un eveniment controversat a cuprins scena mondenă în urmă cu câteva zile bune. Totul a fost stins, însă, de declarațiile Manuelei, care susținea că fosta vedetă de la Capatos ar fi înțeles greșit niște afirmații, ulterior cerându-și scuze pentru direcția greșită a lucrurilor. Cu toate astea, scandalul dintre cele două nu a fost atât de ușor de ținut în piept precum a mărturisit Manuela. Lore ar fi aflat de la cineva că bruneta ar fi vorbit-o de rău în cadrul unui live de pe Facebook, moment în care a decis să o ia la rost și să o tragă de mâna la propriu pentru cele spune.

”Loredana Chivu a aflat de la cineva că eu aș fi vorbit urât de ea pe un live de-al Andreei Oprică, lucru care, evident, nu s-a întâmplat, nu am nimic cu ea. Era la două mese distanță de noi, a venit glonț la mine și m-a întrebat ce am cu ea. Credeam că glumește, prima oară, dup-aia m-am gândit că vrea să facă un scandal aiurea. M-am ridicat de la masă și acolo , în club, am avut o dispută. Nu am apucat să ne batem, nu s-a ajuns până acolo, că au apărut bodyguarzii, dar nici nu mai era mult. Adică nu am apucat să punem vreuna mâna pe cealaltă, dar am avut un schimb de replici pe care nu pot să îl reproduc (râde, n. red.)”

Manuela