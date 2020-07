Bianca de la Puterea Dragostei a spus tot. Dezvăluirea neașteptată despre relația cu Livian

Bianca de la Puterea Dragostei vine cu dezvăluiri despre relația controversată pe care o are cu Livian. Ce se întâmplă între cei doi tineri și ce i-a unit până acum?

Una dintre cele mai controversată povești de iubire de la Puterea Dragostei a fost cea care i-a avut în prim-plan pe Livian și Bianca. Cei doi au fost aspru criticați atât de concurenți, unii fani, cât și de părinții tânărului, care nu credeau deloc în iubirea lor și nu erau de acord cu trecutul brunetei. Bianca și Livian sunt acum în competiție pentru marele premiu de la Puterea Dragostei, rămânând printre ultimele cupluri din finală.

Acum, se bucură de o notorietate aparte și de momente fericite, dar Bianca este nedumerită din cauza faptului că bărbatul nu-i dă niciun răspuns concret. Aceasta are toată atenția către un nou proiect alături de Mary, o altă fostă concurentă dar este surpriză.

„Eu sunt în București, el la Cluj. Mr. Livian are treabă în Cluj. Eu am avut destul de multe treburi în ultimul timp. Nu trebuie să ne luăm după story-uri, el îmi spune mereu că e lângă mine. Vorbesc cu Livian în aceste zile, am vorbit în fiecare zi, vorbim și la telefon. L-am întrebat când vine la București, dar nu mi se dă niciun răspuns. Nu vrea să-mi spună când vine, oricum o să vină pentru că pe 26 iulie trebuie să filmăm finala. Vrea să mă ia prin surprindere, ce vrea să facă nu știu. El are impresia că mă prinde cu vreunu pe aici, cred eu. Din păcate pentru el, eu sunt prea liniștită, cumințică și îmi văd de treaba mea. Mă ocup de pagina mea care-mi ocupă foarte mult timp, de Youtube. Am început un proiect cu Mary, nu o să vă spun ce”

Bianca Comănici (Sursa:wowbiz.ro)