Destinaţia super ieftină în care să mergi în luna octombrie. E preferata românilor, peisajele sunt de vis, ai şi mare

Doar pentru că lunile de vară au trecut, nu înseamnă că nu te poți bucura în continuare de vacanțe superbe. De fapt, mulți chiar aleg să își folosească zilele de concediu toamna. Vremea este bună, aglomerația nu mai există, iar prețurile sunt mult mai mici. Dacă te gândeti la următoarea excursie, aceasta este destinația în care să mergi în luna octombrie.

Plaje de vis, acces la mare, aglomerație inexistentă, prețuri ieftine. Asta îi așteaptă pe cei care se gândesc la o vacanță în octombrie. Vorbim despre una dintre cele mai populare destinații, ce se află de ani buni în preferințele românilor: Lefkada.

Avantajele unei vacanțe la mijloc de toamnă au fost descrise de o femeie care a trăit pe propria piele această experiență.

„Lefkada în octombrie. Am decis să fac această postare, pentru că nu prea am găsit multe despre un sejur în această perioadă când ne planificam noi vacanța. Am fost pe insulă între 2 și 9 octombrie. Multe locuri de cazare libere și mult mai accesibil ca preț decât vara (am căutat și am cu ce compara).

Am închiriat o vilă cu piscină doar pentru noi de două ori mai ieftin decât a costat un apartament în iulie pentru niște prieteni. Am prins vreme bună-bună. Arătau 23-25 de grade, dar pe plaje soarele era foarte puternic. Apa foarte plăcută, bronz uniform, plaje goale și liniște peste tot”, a povestit românca.