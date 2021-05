Despărțire surpriză la Antena 1. Ce decizie au luat cei doi soți: ”Locuim împreună, dar nu vorbim” EXCLUSIV

“Adio, dar rămân cu tine!” este o vorbă care li se potrivește de minune Andrei și lui David Stancu, concurenții care și-au unit destinele în show-ul matrimonial “Mireasa” de la Antena 1. Într-un moment de furie, bruneta a anunțat, joi seară, pe Instagram, că divorțează. Apoi, s-a răzgândit brusc. Andra a povestit, pentru Impact.ro, despre căsnicia presărată cu certuri, semn că a fost făcută în pripă.

Andra și David Stancu, cei doi concurenți din show-ul matrimonial “Mireasa”, sunt firi vulcanice, astfel că s-au certat de foarte multe ori în casa în care erau supravegheați non stop. Au crezut că, dacă se vor căsători, lucrurile se vor mai liniști, însă disputele sunt la ordinea zilei chiar dacă au devenit soț și soție.

Ieri, bomba sexy a anunțat că, după două luni și jumătate de la căsătorie, ea și soțul ei vor divorța, pe motiv că s-a săturat să tragă singură:

“Bună seara, tuturor! Îmi pare rău că am ajuns să spun asta, dar asta e. Am încercat cât s-a putut, dar nu pot trage doar eu de o căsnicie, căsnicia este construită din doi, și dacă ambii nu trag pentru același scop, căsnicia se pierde. Asta s-a întâmplat și în cazul nostru, cuplul DA așa cum mulți ne știți, de la emisiunea Mireasa.

Contactată de reporterii Impact.ro, Andra Stancu ne-a declarat, în exclusivitate, că lucrurile dintre ea și soțul său s-au mai calmat și că a luat în calcul să nu se separe, momentan, de bărbatul pe care îl adoră:

Andra (25 de ani) venise la emisiunea ”Mireasa” ca să-și găsească alesul inimii:

Iar David, cel care i-a devenit soț, povestea, înainte de filmări:

”Vin direct din Franța, unde am muncit în ultimii 5 ani. Am lăsat tot și am venit. Cel mai greu mi-a fost să o conving pe mama să vină. De 13 ani suntem separați. Am știut că tata este mort și ne-a fost greu. Am fost foarte dezamăgit că a plecat. L-am iertat și mi-am văzut mai departe de viață. Aș fi avut nevoie de un tată”. Cei doi s-au îndrăgostit, unindu-și destinele chiar în cadrul show-ului care le-a adus celebritatea.