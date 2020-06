Despărțire șocantă, în showbiz-ul din România! Vedeta X Factor și iubitul și-au spus adio după doi ani

Despărțire șocantă în showbiz-ul românesc! Doi artiști cunoscuți au decis să o ia pe drumuri separate la doar doi ani de când s-au îndrăgostit. Nimic nu prevestea cum avea să ajungă relația lor acum.

Înucrcate mai sunt căile dragostei! Cine a spus asta pentru prima oară a știut cu siguranță despre ce vorba și parcă i-a prevenit pe îndrăgostiții cei mai pasionali de ceea ce urmează să se întâmple. Cu toate astea, iubirea nu ascultă de nimeni… decât de protagoniștii ei, așa că finalul care pare neinevitabil li se va face cunoscut în cele din urmă. Ea a apărut pentru prima oară pe micile ecrane la X Factor, iar el odată cu una din cele mai admirate trupe noi de băieți ai anilor noștri – SHOT. Ioana Anuța și Alex Stancu s-au despărțit după doi ani de iubire tumultuoasă, după cum au putut vedea fanii celor doi pe rețelele de socializare, dar și în cadrul aparițiilor de televiziune sau diverse evenimente.

Mereu cu ochii sclipind de la iubirea dintre ei, mereu atenți la nevoile lor. Cine ar fi crezut că povestea de dragoste va avea să se termine tocmai când își propuneau atât de multe lucruri împreună? Jo și Juno au crezut mult în iubirea lor, locuiau împreună deja de o bună perioadă, și-au luat un cățeluș de care aveau grijă, iar familiile ambilor tineri erau extrem de fericite pentru ei. Mai mult decât atât, deseori blondina le arăta celor care o urmăresc faptul că iubitul ei are o relație de invidiat cu părinții săi, în special cu tatăl. Din păcate, nu se știe motivul despărțirii, dar fanii nu se gândesc la faptul că unul dintre ei ar fi călcat strâmb sau ar fi fost prins cu minciuna. Poate doar planetele nu s-au aliniat atunci când a fost vorba de ei doi împreună.

”El trage de mine să port tocuri și rochițe scurte. Dar la un moment dat o să înceteze, că știe că nu are șanse de izbândă. În tot ce facem există o balanță și un echilibru și asta ne face să avem o relație fericită. Încercăm să învățăm din greșeli și să schimbăm câte ceva la noi. Am momente de gelozie, eu zic că nu sunt absurd, dar am momentele mele”

Ioana Anuța